Máme vše, umíme žít tady a teď. Tak proč stále nejsme šťastní?

Práce OK, rodina OK, s partnerem také OK,... zdá se, že našemu životu nic nechybí. Naopak, co by za to jiní dali! Tak proč donekonečna hledáme a stále nenacházíme štěstí? Proč se cítíme prázdní, neúplní? Podle odborníků pocit štěstí nesouvisí s úspěchem ani s hledáním smyslu života. Ztrácíme jej, když ztratíme sebe.