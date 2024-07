Pozor, svítí! Opálením už se nechlubíme, v módě je strašit před sluncem

Bylo, nebylo. Kdysi jste se předháněli, kdo je opálenější. Šlo o módu i známku toho, že jste se vrátili od moře, což se nepodařilo každému. Ještě tak k Baltu do východního Německa nebo do Bulharska, ale dostat se do Jugoslávie, natož do nějaké exotiky, to už chtělo hodně známostí a dobrý kádrový posudek. Takže pozor: vrátit se co nejopálenější, aby všichni viděli, že tam dotyčný byl. A potom slyšel: „Ty jsi krásně opálený, to se pozná barva od moře.“

Rozdíl mezi patnáctkou a padesátkou je pět procent záření. To je holý fakt podložený měřením. Lenka Průšová vývojářka kosmetiky