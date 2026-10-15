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Slow sex mění pravidla hry. Orgasmus nemusí být hlavním cílem

  4:00
Když začne sex připomínat naučenou choreografii, může z něj časem zmizet napětí i zvědavost. Ne vždy je ovšem potřeba zkoušet nové pomůcky nebo polohy. Možná stačí přestat tolik řešit, k čemu má milování směřovat.
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Ilustrační snímek

Líbání, doteky, sex, orgasmus. Když se tyto kroky opakují stále ve stejném pořadí, může se z milování snadno stát rutina, která se odehrává skoro sama od sebe. Slow sex se ovšem na intimitu dívá jinak.

Trend zvaný orgasmmaxxing. Rozkoš je pro generaci Z novou formou sebepéče

Nejde jen o to zpomalit tempo. Větší důraz tento přístup klade na to, co právě cítíte, jak reaguje partner a co vám oběma v danou chvíli vyhovuje. Orgasmus přitom může zůstat součástí sexu, jen už není jeho jediným měřítkem.



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