Líbání, doteky, sex, orgasmus. Když se tyto kroky opakují stále ve stejném pořadí, může se z milování snadno stát rutina, která se odehrává skoro sama od sebe. Slow sex se ovšem na intimitu dívá jinak.
|
Trend zvaný orgasmmaxxing. Rozkoš je pro generaci Z novou formou sebepéče
Nejde jen o to zpomalit tempo. Větší důraz tento přístup klade na to, co právě cítíte, jak reaguje partner a co vám oběma v danou chvíli vyhovuje. Orgasmus přitom může zůstat součástí sexu, jen už není jeho jediným měřítkem.