Rychlý život a vyhoření je out. Sedět, čučet a pít čaj je nový trend, který baví svět

Premium

Fotogalerie 14

Slow food, slow fashion, slow gardening... Anglický výraz pro slovo pomalu na nás skáče ze všech stran, slow se přidává skoro ke všemu. | foto: Shutterstock

Scarlett Wilková
  20:00
Slow food, slow fashion, slow gardening... Anglický výraz pro slovo pomalu na nás skáče ze všech stran, slow se přidává skoro ke všemu. Proč mají dnes lidé pocit, že je třeba v běžných aktivitách zpomalit?

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Věděli jste, že existuje slow gardening? Pomalé zahradničení? To je skvělá věc. Když máte zahradu plnou plevele, rostliny přerostlé, po všem lezou brouci a vy ležíte a čtete si, už to neznamená, že jste lenoch, případně že si se zahradou vůbec nevíte rady. Jste příznivcem pomalého zahradničení.

Stačí trochu zapátrat na internetu, jak se stát zpomaleným majitelem zahrady, a nalezneme tam spoustu velmi sympatických rad.

Propaguje, že by si každý měl doma udělat pomalý velký úklid. Brát do rukou jednu věc po druhé a v klidu se zamyslet, proč ji tam máme, zda nám bude scházet, zda ji využíváme, zda nám dělá radost.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Bývalé vztahy českých hvězd. Připomeňte si, kdo s kým kdysi randil

Slavní, kteří spolu kdysi randili a žili

Podívejte se do naší galerie na slavné tváře českého šoubyznysu, které spolu kdysi randily a žily. Dnes už mají mnozí svoje rodiny a lásku prožívají po boku jiných. Přesto jejich vztahy nezůstávají...

KVÍZ: Ženy, které změnily svět. Znáte je všechny?

Soutěž
Dobový portrét Marie Curie s vlastnoručním podpisem

Ženy formovaly dějiny politiky, vědy, sportu, kultury i každodenního života – často navzdory předsudkům své doby. V tomto kvízu si ověříte, jak dobře znáte jejich jména, příběhy a úspěchy. Soutěžit o...

Sexy Tammy Hembrowová oslňuje dokonalými křivkami na pláži

Tammy vypadá skvěle.

Jednatřicetiletá youtuberka a trenérka Tammy Hembrowová z Austrálie svou krásou mužům dokáže pěkně zamotat hlavu. Podívejte se do naší galerie na její snímky v bikinách i odhalených upnutých...

Já a pipina? Snad lidé změní názor. Hvězdou Výměny byla influencerka Slováková

První vyměněnou manželkou byla influencerka a podnikatelka Nela Slováková (35).

V prvním díle devatenácté řady Výměny manželek se předvedla známá influencerka Nela Slováková, která je – pro pořad trochu netradičně – bezdětná. Prý si nedokáže představit být matkou a dost dobře se...

Tak vypadali slavní v dobách, kdy z nich nejvíc šílely fanynky

Tito krasavci zaujaly ženy a dívky mnohdy v dobách, kdy zrovna extra sexy...

Dnes jsou z nich velké hvězdy, zná je celý svět a v Hollywoodu jsou jako doma. Kde ovšem skutečně začala jejich kariéra, kdy na sebe upozornili slavní fešáci svoje fanynky? Podívejte se do naší...

Brnění rukou a nohou i ztráta chuti na sex. Pět signálů, že na sebe kašlete

Ilustrační snímek

Jako ženy býváme vedeny k tomu, abychom pečovaly o své blízké. Jenže někdy přílišná obětavost pro „blaho rodiny“ může vést k pocitům, že váš vlastní život je v troskách. Co s tím?

13. ledna 2026

Goji, maqui, acai i gotu kola: Co opravdu umí přírodní elixíry zdraví?

Vyzkoušejte netradiční plody, jako je třeba moruše a goji! Zkuste je...

Štíhlé tělo, mladistvý vzhled a energie na rozdávání – právě to slibují exotické superpotraviny. Goji, maqui, acai i gotu kola patří mezi nejskloňovanější přírodní elixíry. Které účinky od nich...

13. ledna 2026

V zimě vlasy trpí. Pomozte jim vhodnou péčí, která je vyživí a ochrání

Air Power Smooth AS6400E je kartáč, který vlasy vysuší, uhladí a tvaruje.

Nošení čepic, přechody z chladu do tepla a častější používání stylingových přípravků – to vše má negativní vliv na naše vlasy. Jak jim v zimě pomoci?

13. ledna 2026

Rok 2026 jako střet světla a tmy, dobra a světla. Co říkají karty?

Věštkyně Michaela Kudláčková a její výklad tarotu.

Nastávající rok otevírá nové cesty, které dosud zůstávaly skryté za obzorem. Hvězdy přejí těm, kdo naslouchají hlasu svého nitra a mají odvahu vykročit za tím, co skutečně cítí a o čem už delší dobu...

13. ledna 2026

Rodí se generace beta. Bude řešit klima, AI i limity virtuálního světa

ilustrační snímek

Děti, které se narodily v roce 2025, už patří do nové generace beta. Jak se bude v budoucnosti žít dnešním kojencům? Podle odborníků je čeká stírání hranic mezi online a offline realitou. A svět, v...

13. ledna 2026

Celozrnná pizza z pomalu kynutého těsta

Celozrnná pizza z pomalu kynutého těsta
Recept

Střední

60 min

Přeneste si domů špetku Itálie.

Rychlý život a vyhoření je out. Sedět, čučet a pít čaj je nový trend, který baví svět

Premium
Slow food, slow fashion, slow gardening... Anglický výraz pro slovo pomalu na...

Slow food, slow fashion, slow gardening... Anglický výraz pro slovo pomalu na nás skáče ze všech stran, slow se přidává skoro ke všemu. Proč mají dnes lidé pocit, že je třeba v běžných aktivitách...

12. ledna 2026

Pivo je kalorická bomba a Češi si to odmítají připustit, říká obezitolog

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je Jan Král, gastroenterolog a obezitolog,

Hubnutí, tedy jedno z nejčastějších novoročních předsevzetí, se ne vždy daří dodržet. Zejména pokud se zbavujeme nějakého stravovacího zlozvyku. „Je to maraton, ne sprint. Když si na začátku dáte...

12. ledna 2026

Krásky, o které svět přišel kvůli tragédii

Slavné krásky, které přišly o život za tragických okolností.

Předávkování, dopravní nehody, vraždy. To je jen malý výčet tragických smrtí, které postihly některé světové krásky. Podívejte se do naší galerie, čí život vyhasl až příliš brzy. Mnohdy za smrtí...

12. ledna 2026  8:10

Nový rok je tu. Předsevzetí si dejte, ale měnit vše nemusíte

Ilustrační snímek

Začátek ledna mnoha lidem připomíná čistou bílou stránku, kterou se nutí popsat různými závazky. Koncem měsíce většinou zjišťují, že jsou k ničemu a totálně selhali. Jak na to letos jinak?

12. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Tváři stačí chvilka, ale co si péči prodloužit? Ať si pleť užije

Ilustrační fotografie

Opravdu stačí pár chvil. Ale je škoda si čas, který věnujete sama sobě, kosmetické rutině i dalším příjemným procedurám při péči o svou pokožku, trošku neprodloužit a neužít si jej.

12. ledna 2026

Týdenní horoskop od 12. ledna: Tajemství, pokušení a osudové náhody

Ilustrační fotografie

Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoct k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Co vás čeká?

12. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.