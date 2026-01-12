Věděli jste, že existuje slow gardening? Pomalé zahradničení? To je skvělá věc. Když máte zahradu plnou plevele, rostliny přerostlé, po všem lezou brouci a vy ležíte a čtete si, už to neznamená, že jste lenoch, případně že si se zahradou vůbec nevíte rady. Jste příznivcem pomalého zahradničení.
Stačí trochu zapátrat na internetu, jak se stát zpomaleným majitelem zahrady, a nalezneme tam spoustu velmi sympatických rad.
Propaguje, že by si každý měl doma udělat pomalý velký úklid. Brát do rukou jednu věc po druhé a v klidu se zamyslet, proč ji tam máme, zda nám bude scházet, zda ji využíváme, zda nám dělá radost.