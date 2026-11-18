Schválně, co si představíte, když se řekne porno? Ne, nemusíte to popisovat do detailu. Odhaduju, že to bude nějaký film nebo třeba fotky. Možná vás proto překvapí, že slovo pornografie pochází z řečtiny a vzniklo spojením slov porné (prostitutka) a grafein (psát).
O žádné necudné obrázky – ať už pohyblivé, či nikoli – původně nešlo. Zajímavé je, že ačkoli erotické malby zná lidstvo už od starověku, samotné slovo pornografie se začalo používat až na přelomu 18. a 19. století. Ve starověkých textech se sice setkáváme s výrazem pornographoi, označujícím muže píšící o prostitutkách, jeho užití je však doloženo jen ojediněle.
Sexuální fantazie není hlasování o tom, co bychom chtěli uskutečnit. Člověka může vzrušovat i scénář, který by ve skutečnosti vůbec nechtěl zažít.