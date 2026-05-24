Charlize Theronová
Padesátnice Charlize Theronová se letos v dubnu v talk show Drew Barrymore přiznala, že si nemyslí, že by ještě někdy žila s mužem. Je příliš zvyklá na svůj vlastní prostor a roli svobodné matky.
„Moje děti jsou nyní ve věku, kdy by si přály, abych randila. Což je opravdu zvláštní, protože jsem se obávala, že by jim to mohlo vadit. Ale ony se mě ptají: Mami, kdy půjdeš na nějaké rande?“
|
Být sexy, souhlasit a nevyčnívat. Co všechno už nemusíte, když vám je padesát
Dodala také, že se se svými dvěma dcerami, které adoptovala v letech 2012 a 2015, často baví o milostných vztazích. Ale když dojde na její vlastní partnerský život, zůstává rezervovaná a už si ani nepamatuje, s kým a kdy byla naposledy na rande. „Můj život je opravdu skvělý a můžu úplně upřímně říct, že se vůbec necítím osamělá,“ řekla.