Chillovat, fam, najs. Žákovskému slangu vévodí anglicismy i vulgarity

Školní rok je tady. Kantoři, pedagogové a učitelé se po návratu do tříd musí „přeladit“ na mluvu žactva. Pestrému slangu vévodí v současné době anglicismy. Víte, co znamená sloveso flexit či co je to cringe? Nebo třeba starší výraz „jít na hyenu“?

Největší míru fantazie a velkou část studentského slangu představují přezdívky. Často míří na kantory, obvykle na počáteční písmena jejich jména a příjmení. Z učitele Karla Brože se tak stává Kábé, z Vratislava Čapka je Véča, někdy se zahrne i titul, takže pedagog dr. Dolana je prostě Drdol.