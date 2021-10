Praha mě něco naučila. Už si neumím představit žít jinde, říká Američanka Jennifer

Jak se žije v San Diegu, které leží nedaleko mexických hranic?

Když jsem byla malá, tak k cestě do Mexika nebyly třeba pasy, takže jsem tam už od svých šesti let jezdila s rodiči na výlety do tamějšího největšího a asi i nejznámějšího města regionu, Tijuany, které je od San Diega vzdálené jen třicet minut jízdy autem. Když jsem pak byla starší, každý víkend jsem si tam vyrazila s přáteli, protože to bylo skvělé místo pro surfování a samozřejmě i bezva „spot“, kde si dát levnou, ale skvělou tequilu a Margaritu nebo čerstvé mořské plody a ryby.

Nemám auto a ani si ho nechci pořizovat. Což je v Americe něco nepředstavitelného.