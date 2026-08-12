Jaké vlastnosti by měl mít kvalitní učitel?
Asi nejdůležitější je, aby dokázal vyhodnocovat, co dělá, a uměl si přiznat chybu. Někdo má menší a někdo větší talent, ale ochota učit se a posouvat dál je klíčová. Zároveň musí být učitelem pro každého žáka, bez ohledu na to, jak je dítě motivované, jaké má výsledky nebo z jakého prostředí přichází.
Vy jste v jednom rozhovoru řekla, že pokud není dítě přijímáno, jeho mozek stávkuje a hledá obranné mechanismy. Nemůže se dál rozvíjet. Povězte nám, co všechno může být za jednou pětkou nebo jedničkou?
Špatná známka nemusí nutně znamenat, že dítě není připravené nebo nezvládá učivo. Často je za ní psychická nepohoda, někdy stačí jen stres z vystupování před třídou nebo neshoda se spolužáky o přestávce. Známky opravdu nejsou zásadní. Pro dítě je mnohem důležitější, aby se ve škole dozvídalo, co mu jde, co ještě ne a v čem se má zlepšit. Známka sama o sobě je pro něj téměř nicneříkající informací, která ho pouze srovnává s ostatními. Místo trestů a zlobení by se ho rodiče měli raději ptát, co se mu nedaří a s čím potřebuje pomoct. Měli by to zjišťovat i od učitele. Lepší je takzvané formativní hodnocení. To dítěti jasně říká, co se mu daří, a zároveň mu ukazuje konkrétní kroky ke zlepšení.
Pokud nejsou trénované v odolnosti a neumí pracovat se selháním, což je v tomto věku naprosto běžné, můžou pro ně být přijímací zkoušky extrémně traumatizující.