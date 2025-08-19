V kruhu kroužků
Naši potomci tráví čas nejen ve škole, tedy ve třídě, ale věnují se i různým zájmovým aktivitám. Jejich výběr by měl vycházet z potřeb a zájmů dítěte, nikoli z nenaplněných ambicí rodičů, myslí si Libor Bezděk, ředitel DDM hl. m. Prahy. Co radí rodičům?
Při sestavování rozvrhu volnočasových aktivit je vždycky dobré dát dostatek prostoru i samotnému dítěti, aby mělo možnost vybrat si činnost, která ho skutečně zajímá a baví. Běžně se totiž stává, že rodiče do svých dětí – byť v dobré víře – promítají vlastní nesplněné dětské sny a tužby. Jejich potomci však mívají většinou odlišné zájmy a vybraná aktivita jim pak nemusí vyhovovat.
Počet odpoledních aktivit je ryze individuální – někomu stačí jediný kroužek, jiný zvládne dva za den a pořád je mu to málo.