Co v souvislosti s přechodem na novou školu děti nejčastěji řeší, jaké obavy jsou u nich nejčastější?
Určitě nejvíc řeší spolužáky, kolektiv. I když to nejde vždy, je vždy lepší, když na školu odchází více dětí z jedné třídy. Pro děti je to příjemnější, protože tam už někoho znají. Některé děti, které mají velmi ambiciózní rodiče a kde se hodně touží po výkonu a dobrých výsledcích, také řeší obavy a strach z očekávání rodičů a z toho, zda jsou schopné svým rodičům, ale i sobě samým, tato očekávání naplnit. Občas se totiž stává, že rodiče, kteří přihlásí své chytré, ale trochu lenivé dítě na víceleté gymnázium, je pak ještě o prázdninách zastrašují větami typu: „Počkej, až budeš na gymplu, to teprve uvidíš, co všecko budeš muset dělat!“ No a to se samozřejmě někde projeví.
Holkám by pomohlo jít na první dny nakoupit něco hezkého na sebe, v čem se budou cítit dobře a sebevědomě, co jim usnadní start. U kluků je důležité něčím zaujmout.