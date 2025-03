Děti ve škole polévku nejedí, vaří se ze zvyku. Nahraďte ji třeba salátem, říká expertka

Co jste si říkala, když jste do hloubky nakoukla do školních jídelen?

Že je v tom obrovský potenciál, protože v jídelnách se každý den stravují téměř dva miliony dětí. Je potřeba narušit status quo. Pokusit se o změnu a ušetřit hrozně moc peněz. Na druhou stranu je to skvělá, nadstandardní služba. V zahraničí není běžné, že mají děti přístup k levnému jídlu. Zároveň bychom měli chtít, aby děti jedly zdravě a méně se plýtvalo.

Víme, že si personál část jídla obvykle bere. Vnímají to jako formu benefitu a trochu se s tím počítá, protože platy jsou v jídelnách velmi nízké