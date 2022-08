Příprava na první odloučení. Jak můžete dítěti usnadnit nástup do školky

Pokud jde o věkovou hranici, která je vhodná pro nástup do školky, psychologové se shodují, že dítku by měly být tři roky. Do té doby je pro něj ideální, pečují-li o něj rodiče. Přibližně od dvou let věku (respektive v době, kdy o sobě začíná mluvit v první osobě jednotného čísla), se malý človíček začíná více zajímat o své okolí a je schopen zvládnout krátkodobý pobyt ve školce (zhruba 2 až 3 hodiny denně, takzvaně na zvykání).