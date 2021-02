Opouštějí místa manažerů a jdou učit. Do škol proudí nová energie

Pracovala jako manažerka v úspěšné firmě a dostala se až do jejího vedení. Časem však Aneta Gáborová začala přemýšlet, jestli by svůj talent a schopnosti nemohla využít smysluplněji. „V době tlaku na racionalitu, úspěšnost a výkonnost se to těžko popisuje. Odjela jsem na týden do ticha, a když jsem se vrátila, věděla jsem, že se mám vydat jinudy,“ popisuje. Nakonec vyplnila přihlášku do programu Učitel naživo, díky kterému se vysokoškoláci z jiných oborů mohou stát pedagogy.