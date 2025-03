„Ty to zvládneš, neotravuj.“ Skleněné děti vyrůstají ve stínu svých sourozenců

Třeba kvůli nemoci. Anebo proto, že má potíže s chováním či zapojením se do normálního života. Pro nás rodiče je asi přirozené, že náročnějšímu dítěti věnujeme mnohem víc času a myšlenek než tomu bezproblémovému. A to „pohodové“ dítě pak přehlížíme, jako by bylo ze skla.

Pokud máme aspoň trochu rodičovské sebereflexe, nemusí z toho vzniknout žádný nebezpečný problém. Ze skleněných dětí můžou vyrůst úžasně zralé a empatické osobnosti, ale jejich dětská role má zkrátka svoje rizika.