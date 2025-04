Proč se středě před Velikonocemi říká škaredá?

Podle biblického příběhu si věřící každou Škaredou středu připomínají zradu Jidáše Iškariotského, jednoho z dvanácti apoštolů, který se rozhodl vydat Ježíše Krista. Tento čin je považován za škaredý, a tak vzniklo označení Škaredá středa. Pro křesťany začínají právě Škaredou středou tři přísné postní dny a končí společenské akce s přáteli.

Škaredá středa je známá také jako Sazometná středa, nebo i Černá středa, případně Smetná středa. Tento název souvisel s tradičním jarním úklidem, během kterého se zejména vymetaly saze z komínů. Cílem bylo nejen vyčistit komín po topné sezoně, ale také symbolicky vyhnat zlé síly z domu.

Škaredá středa není státní svátek, a tak jsou všechny obchody otevřené jako každou jinou středu.

Co se nesmí dělat na Škaredou středu?

Křesťanský kalendář velikonočních svátků Popeleční středa (5. března 2025): Připadá vždy 46 dní před Velikonoční nedělí, je začátkem čtyřicetidenního postu (neděle se nepočítají). Květná neděle (13. dubna 2025): Poslední den půstu, připomíná Ježíšův příchod do Jeruzaléma. Modré pondělí (14. dubna 2025): Pro křesťany se jednalo o volný den, během kterého vymetali a bílili své domovy. Vymetali tím i zimu ze svých duší. Šedivé úterý (15. dubna 2025): Úklid se zaměřoval především na vymetání pavučin. Věřící také měli poslední možnost hodovat před přísným půstem. Škaredá středa (16. dubna 2025): Začíná půst, v tento den zradil Jidáš Ježíše. Zelený čtvrtek (17. dubna 2025): Připomíná poslední večeři Ježíše. Velký pátek (18. dubna 2025): Den umučení Ježíše na kříži. Bílá sobota (19. dubna 2025): Uložení Ježíšova těla. Velikonoční neděle (20. dubna 2025): Takzvaná Bílá neděle, během které došlo ke vzkříšení Ježíše Krista. Velikonoční pondělí (21. dubna 2025): Tradiční pomlázka a koledy.

Ke Škaredé středě se vážou i některé lidové zvyky a pověry. Jedna z nejzajímavějších zní, že by se lidé v tento den neměli mračit, aby se jim to nepřeneslo do všech zbývajících střed v roce.

Podle pranostiky „Svatý Burkhard roztáčí přeslice a Sazometná středa je zastavuje“ v tento den hospodyně také končily s předením.

Co se smí dělat na Škaredou středu?

Ze zákazu mračení automaticky vyplývá příkaz úsměvů. Každý se musí na každého usmívat. A kdo má komín, měl by z něj vymést saze a odstranit tak ze svého domova vše zlé.

Co se jí na Škaredou středu?

Na škaredý den by se mělo konzumovat škaredé jídlo. V minulosti se často jednalo o trhaný bramborák, aby i přes výtečnou chuť nevypadal dobře.

Dodnes se v některých domácnostech dodržuje tradice pečení „jidášů“. Toto sladké pečivo má tvar smyčky, na které se Jidáš oběsil. Obsahují citronovou kůru, která poukazuje na hořkost hříchu, medová poleva, kterou se pomazávají, zase připomíná sladkost spásy a odpuštění. Jidáše se pečou na Škaredou středu, ale tradičně se konzumují následující den, na Zelený čtvrtek.

Kdy je Škaredá středa v dalších letech?

Škaredá středa, stejně jako ostatní dny velikonočního týdne, má datum variabilní. Každoročně se mění podle prvního jarního úplňku.