„Koukejte mazat na luft!“ Ještě po čtyřiceti letech mi v uších zní věta mojí babičky, kterou nás, bandu vnoučat, popoháněla a vystrkovala ze dveří chalupy, abychom se šli provětrat. I když lilo jako z konve. Jít na „čerstvej luft“ byl pro ni nejzaručenější lék skoro na všechny obtíže. Pod její slova by se dnes bez váhání podepsala pěkná řádka lékařů i psychologů a s radostí by její povel sami předepisovali svým pacientům. Aniž by to babička tušila, vedla nás k severské životní filozofii s názvem friluftsliv.
Koncept získal dokonce i právní oporu, v zákoně je zakotvena svoboda občanů toulat se, ale taky například lovit ryby či stanovat téměř kdekoli. Filozofie je i součástí předškolních osnov.