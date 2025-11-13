Když se Simona letos na jaře po dvanácti letech vztahu rozešla s přítelem, pronásledovala ji řada pocitů: „Řekli jsme si to jedno ráno v pracovní den. Jela jsem pak do práce a za volantem jsem křičela. Prostě jsem řvala, strašně nahlas. Mísilo se v tom zoufalství, protože co teď bude, naštvání na to, že si našel jinou, ale hlavně úleva. Byla jsem si jistá, že je to jediný správný krok.“
Partnerova nevěra byla podle Simony vyústěním dlouhodobé situace, v níž už ani jednomu nebylo dobře. V čerstvých jedenačtyřiceti se sympatická žena z Plzeňska ocitla v úplně nové životní fázi. Najednou byla po dlouhé době single.
Neustále slýchala stejné otázky a komentáře: „A proč tě nikdo nechce?“ „To s tebou bude asi něco špatně.“ „Nejsi lesba? Nebo frigidní?“