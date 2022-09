Přespává u mě kámoška. Večer před spaním se vážíme, máme 38 kilo. „Mám těžký kosti,“ říká, protože je se svou váhou nespokojená a trochu se za to stydí. Je nám deset let a chodíme do čtvrté třídy. Do té doby jsem nevěděla, že kosti mohou být u každého jinak těžké, myslela jsem si, že je mají všichni lidé stejné.

Bodyshaming je čtvrtý nejčastější důvod, který vede mladistvé ve věku mezi 15 až 19 lety k sebevraždám.