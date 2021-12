Lesk a bída showbyznysu v roce 2021: Plastiky i šílenosti

Americká modelka Nats Getty dokazuje, že za svým pravým já si má člověk jít! Stůj co stůj. Oznámení o své přeměně kromě sociálních sítí zveřejnila i na YouTube na kanálu své manželky Gigi Gorgeousové, která kdysi bývala mužem. Dvojice se vzala v roce 2019. Dodala, že si je vědoma, že na rozdíl od mnoha transgender lidí ona měla to privilegium, že se může kompletně proměnit.

„Pro ty, kteří jsou na cestě k sebepoznání: prosím, vězte, že to může být dlouhý proces a není třeba s ním spěchat. Dopřejte si čas a prostor, abyste zjistili, kým skutečně jste. Tento proces přichází s mnoha vzestupy a pády, z nichž některé mohou být děsivé,“ uvedla s tím, že přesto tento proces považuje za krásný a těší ji, že je součástí nové komunity.

Po takovém šoku je příhodný malý oddych a tedy respektu hodná herečka Alena Antalová, kráska z Četnických humoresek, která po dětech a náročné pracovní zátěží zkrátka nevěří dietám a cvičení a rozhodla se podstoupit liposukci. Pokud doufáte, že ve videu uvidíte konkrétní zákrok, obličej v křeči, krůpěje slz, tak vás dopředu musíme zklamat.

Život je jen náhoda, jednou jsi dole, jednou nahoře. Vesele si prozpěvovat tuhle píseň může Roddy Alvesová (ex Rodrigo), která po bandáži žaludku údajně hubne co den to jedno kilíčko. No doufejme, že se situace ustálí dřív, než skončí jako přeložené noviny, ze kterých trčí jen umělé přednosti a „zadnosti“. Kde je stará dobrá Lolo Ferrari se svými umělými mega přednostmi, když jí dnešní bulvár potřebuje?

Vnady prodávají. Prsatá americká raperka Bhad Bhabie vydělala na platformě OnlyFans za 6 hodin „práce“ milion dolarů. Překonala tak dosavadní rekord herečky Belly Thorne. Na svůj astronomický výdělek si přišla díky finančním příspěvkům štědrých příznivců.

Zpěvačku Lizzo (32) sleduje na Instagramu přes deset milionů lidí. Poté co sdílela fotografii bez jakýchkoliv úprav, na které je zcela nahá, sklidila mnoho pozitivních i negativních ohlasů. Umělkyně dlouhodobě propaguje sebelásku. Podle lékařů by se však morbidní obezita neměla oslavovat, ale léčit. Inu proti gustu žádný dišputát. Nezapomínejme, že každé zboží má svého kupce.