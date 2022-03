Indická pilotka pomohla evakuovat stovky studentů, kteří uvázli na Ukrajině

Jen několik dní na to dopravila Kalra a její tým zpátky na indickou půdu víc než 250 studentů, kteří před válkou na Ukrajině utekli do Rumunska a Maďarska.

Svůj zážitek popsala v instagramovém postu: „Dosáhli jsme destinace, ve které na nás studenti čekali. Jakmile nás uviděli, jejich vystrašené tváře se začaly usmívat. Usadili jsme je a ujistili je, že se v pořádku dostanou domů. Ten den jsme evakuovali 249 indických studentů z rumunské Bukurešti.“ Video, které k postu z 9. března nahrála, se stalo virálním a lajkovalo ho téměř 300 000 lidí. Sama pilotka má na svém instagramovém profilu téměř půl milionu sledujících.

Při dalším letu zamířila se svou posádkou do maďarské Budapešti. „Když jsme přistáli v Dillí, každý, kdo byl přítomen, tleskal. Vyšla jsem z brány a viděla jsem rodiny, které vyjadřovaly nadšení. Byla jsem dojatá a pyšná. Nejhlasitější z nich byli moji rodiče,“ popisuje kapitánka.

Rodiče jí tleskali i přesto, že se jim původně účast dcery v záchranné misi příliš nelíbila. I tak ji nepřemlouvali, aby se akce nezúčastnila. „Řekli mi, že nejde jen o to přivézt zpět naše občany, ale dát znovu dohromady rodiny. A že jim mám udělat radost a vrátit se v pořádku domů,“ říká Kalra, která si od svých 12 let nepřála nic jiného, než oblékat kapitánskou uniformu a usedat do kokpitu.

Listu The Indian Express sdělila, že je „hrdá na to, že mohla být součástí celého procesu“. Dodala také, že tento let byl v mnoha ohledech jiný než její předchozí.

„Normálně se to neděje, ale když jsem ten večer odcházela z domu, matka mne objala. Byla emocionálnější než obvykle. Podílela jsem se na záchranných a evakuačních letech během covidu, ale představa války byla něco jiného. Také můj bratr a otec byli úzkostní a volali mi hned po přistání,“ popsala rodinné dilema.

#SpiceJet just evacuated our stranded people on our first flight from #Ukraine. We are now en route back to #India. Their optimism made us hopeful of helping more Indians who are witnessing the war, through more SG flights. #EvacuationFlights #RescueIndians #HopeForPeace pic.twitter.com/gLdxhhlsax