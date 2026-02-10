Ztratit se v čase, naplno se odevzdat. Tajemný svět japonské techniky shibari

Přestává existovat čas, svět kolem zmizí a ztichne. Je jen málo zážitků, v nichž se dostanete tak hluboko k sobě samému. Přesto může shibari na první pohled působit dráždivě, dramaticky a afektovaně. Svět, v němž se snoubí hluboké soustředění člověka, který váže, a svět intenzivní odevzdanosti vázaného. Na několik desítek minut se tyto světy spojí.

Shibari | foto: Archiv Petra Kavky

Vzniká umění, které v drtivé většině nemá se sexualitou nic společného. Ač je to často to první, co vás při pohledu na shibari napadne. Jde spíše o hluboké vyprávění příběhů, velmi často o bezpečí, síle a úlevné poddajnosti.

Zážitek tvoří světlo, hudba a podřízení se momentální náladě. Vaše vlastní kulisy. Fyzické vjemy vás vezmou do transu. Převažující emoce? Každý je má jiné, podle toho, co právě očekává. Odevzdání a intimita je téměř vždy součástí. Někdy i příjemně prožitá bolest v podobě, s níž se v běžných podmínkách nesetkáváme. Umí posouvat hranice i násobit rozkoš.

Co to přináší oběma

Rigger Patrik Kavka připomíná, že centra bolesti i rozkoše jsou v mozku na velmi podobných místech, prolínají se i tyto dva pocity. „Všechno navíc ovlivňují hormony uvolněné prožitkem, a to na obou stranách,“ říká. Nejde jen o samotný zážitek při session, tedy při vázání, ale celé si to intenzivně dosedá několik dní poté.

Každá modelka hledá i najde něco jiného. Dny po session mohou být ještě zajímavější a přináší hluboké prožitky. Začala jsem znovu fyzicky cítit svoje tělo, přišel pocit, že si ho vážím. Vrátily se letmé pocity prožití přítomnosti. Shibari je výzva zůstávat v kondici, protože funkční svaly jsou úchvatný prostředek pro intenzivní vjemy. Uvolňují se emoce uložené ve stažených svalech, uvolní se nervový systém. Tělo ochutná důvěru.

Byť shibari není primárně terapie a rigger není terapeut, může působit velmi pozitivně v kombinaci s jinými metodami. Po letech práce s C-PTSD (komplexní posttraumatická stresová porucha – pozn. red.) to pro mne byla chvíle, kdy odžité v duši se mohlo uvolnit tělem. Roky práce na sobě se zúročily v jednom okamžiku. Ano, moje úchylka je cítit bezpečí.

Začátky mnohých příběhů, které se v session otvírají, mnohdy najdete hluboko v dětství jako hluboké neuspokojené základní potřeby dítěte nebo kompenzační mechanismy stresu a traumat. V hlavní roli jsou emoce.

Patrik Kavka potvrzuje, že některé pozice při vázání přímo spouští emoce. Uzavřené pozice, různá sbalení či sevření přináší klid, bezpečí, rozkoš. Otevřenější pozice už mohou nést i zranitelnost, stud. S tím vším se dá pracovat v příběhu každé show.

Co cítí rigger? „Přirovnal bych to k soustředění, které prožívám třeba u psaní nebo kreslení. Tím, že zapojuji celé tělo, je to mnohem intenzivnější stav soustředění, odpovídá Patrik Kavka. „Snažím se napojit na druhého člověka, na jeho řeč těla.“

Otevírají se i riggerům nějaká témata? Tady je odpověď jednoduchá: „Ne, já se snažím soustředit na session, protože mým úkolem je držet bezpečný prostor,“ říká rigger a vzápětí rozptyluje i moji myšlenku, že je to možná škoda. Dodává, že on je ten, kdo má za celou session zodpovědnost, za bezpečí, za všechny drobnosti.

Je ostatně i tím, který musí některé své prožitky ovládat, aby ho nerozptylovaly. A to ho na tom baví, ostatně pro něj je prý uspokojující právě ten pocit tvůrčího zahledění do preciznosti vázání, do cítění skrze tělo modelky.

I já jsem měla často pocit, že rigger přesně ví, co mé tělo ucítí a udělá přesně zlomek vteřiny předtím, než se tak skutečně stalo.

Mýty o shibari

Shibari je opředeno mnoha mýty a jestli žádné neznáte, jistě vás při pohledu na těla v provazech právě teď napadnou.

Ne, není to o sexu. Z komunity, kterou znám, mají shibari spojeno se sexem tak dva lidi, víc opravdu ne,“ říká Patrik Kavka. „Spojení se sexem se týká spíše západního stylu vázání, vyloženě shibari je o umění, těle a prožitku.“ Nemusí tu být vždy ani prožitek dominance a submisivity, ale vázat se může i hravě, pro krásu, radost, fotky, uzly…

Ne, není to o hypersexualitě. Ba právě naopak. Shibari velmi často láká lidi, které byste označili za „divné“. S jiným vnímáním, asexuální, traumatizované, ty, pro které je uklidnění nervového systému nebo vůbec prožitek bezpečí jiným způsobem jen těžko dosažitelný. „Lidi s ADHD říkají, že třeba teprve tady poprvé vypnou hlavu,“ říká rigger.

Ne, nemusí to bolet a často nebolí. Tohle možná překvapí. Jemnost až hebkost provazů. Určité formy bolesti se však používají pro vedení dynamiky prožitku. Když v mém vázacím prožitku stoupá napětí a stres chce uvolnit, pak bolestivý podnět, jako kousnutí, stisknutí svalu nebo kůže, vyvolá poté úlevu a možnost ze sebe napětí setřást. Patrik ale potvrzuje, že jsou i tací, co přijdou do shibari hledat hranice bolesti a zakoušet ji v bezpečném prostoru session.

Ne, do této oblasti se nestahují násilníci. „Pokud někdo s násilnými sklony chce vázat a je součástí komunity kolem shibari, velmi brzy se z ní vyřadí sám. Prostě s ním nikdo nebude vázat, spolupracovat. Problémem mohou být v podstatě samouci, o kterých nikdo nic neví, to už je ale na modelkách, aby si ověřovaly, sháněly reference a neriskovaly,“ dotýká se Patrik asi nejzávažnějšího tématu v této oblasti.

Rizika pro modelku

Kromě již zmiňovaných referencí mohu doporučit sehnat si maximum informací obecně. Budete již vědět, co očekáváte, jak nastavíte rozhovor i hranice s riggerem a lépe si ujasníte podobu toho, co chcete zažít.

Důležitou součástí je i tzv. aftercare. Čas, kdy se v klidu vrací oba po session zpět do reality. Odpočinek, teplo, klid, povídání, klidně i spánek. „Jak dlouho trvá vázání, měla by v ideálním případě trvat i aftercare,“ říká psycholožka Zdeňka Pospíšilová.

Proč? „Aftercare je důležitá z celé řady důvodů. Jde o péči po intenzivním prožitku doprovázeném ,hormonální bouří´, který má dopad na naši psychiku i tělo – po session je běžné, že člověku mohou dobíhat emoce i únava, která souvisí s celkovým vypětím, kterým jsme během session prošli a které může být podstatně větší, než by člověk čekal i u technik, které jsou zároveň velmi jemné.“

Intimní jazyk i erotický nástroj. Japonské umění shibari propojuje na hlubší úrovni

Pro oba je aftercare regeneračním prostorem, v němž lze přepnout zpět do normálního fungování. „Také významně přispívá k eliminaci nepříjemných stavů, které mohou někdy po session nastat a kterým se říká slangově subdrop a topdrop (emoční propady). V neposlední řadě prohlubuje pouto mezi partnery,“ připomíná Zdeňka Pospíšilová důležitou věc.

Mimo jiné se zmiňuje, že se ve své praxi dosud nesetkala se situací, kdy by modelce ublížila žena-riggerka, ve smyslu závažného úmyslného překročení hranic. Možná i to je dobrý tip pro začátek.

Akce typu shibari pro ženy, nebo přímo navázání spolupráce s ženou-riggerkou je dobrou cestou, jak v chráněném bezpečném prostředí poznat své reakce, emoce, své hranice, co vám dělá dobře, co je nepříjemné. Získáte tím cenné zkušenosti ke komunikaci s dalšími riggery a snížíte tak rizika na minimum.

Shibari

Rizika pro riggera

Pro riggera je největším rizikem, že někomu nechtěně ublíží, proto sám musí věnovat čas zdokonalování svých technik, a především dobré komunikaci s modelkou. Nacítit se na tělo vázaného a umět odhadnout, co se v něm děje.

„To je právě o tom bezpečném prostoru a soustředění, o preciznosti,“ říká Patrik Kavka. „Když mám špatný den a nesoustředím se, tak prostě nevážu.“

Některá témata mohou překvapit

Klíčová je komunikace: před, během i po session. Mezi vázajícím i vázaným musí být jistý typ chemie, aby se na sebe dokázali naladit. Samozřejmostí je vyjasnění si zakázaných oblasti pro dotek, bolestivá místa, aktuální fyzický stav i nálada.

Pak tu jsou různá překvapení. Pokud rigger používá hlas ke zvýraznění zážitku, musíte si dohodnout i styl mluvy. Milý, chlácholivý nebo peprný? Proč třeba neříkat „Hodná holka?“. Budete se divit, ale pro mnoho žen je to to nejvíc ponižující, co jim můžete říct. Například u zneužívaných žen mohou tato slova spustit traumatické vzpomínky a paniku. Ne, v nemravných filmech opravdu inspiraci nehledejte. Radši.

Domluvené hranice se nepřekračují, ani když během session pod návalem euforie chcete. Sebevíc chcete. Hranice posunete až příště. V danou chvíli by něco takového narušilo oboustrannou důvěru.

Vzrušující tantra masáže. Známe odpovědi na otázky, které se stydíte položit

„Někdy mne během session napadne, co by se hodilo nebo ještě dalo udělat, ale jelikož nevím, jestli můžu, nebo ne, neudělám to,“ vysvětluje Patrik Kavka. „Navrhnu to modelce až za pár dní, kdy si už sednou hormony.“

Platí také bezpečná slovíčka. Semafor, kde oranžová je o stavu, kdy je dobré zbrzdit. Červená je pak jasná stopka, v session se dál nepokračuje. Proč? „Dochází tam k zásadní změně citlivosti těla,“ říká rigger s tím, že na červené se může modelka ocitnout, aniž by něco řekla.

„Já bych měl poznat, že je něco špatně. Mým úkolem je pozorovat reakce těla a právě tohle rozeznat,“ vysvětluje. A dozvídám se, že to není vždycky jen o mně jako modelce. „Z transu tě může vytrhnout i chyba při vázání, kterou udělá rigger.“

Kdy se do toho vůbec nepouštět?

Svět shibari je prostor intenzivní úlevy od vnějšího světa, zároveň svět hlubokého prožitku i odevzdání se druhému člověku. Trochu na ostří nože? Stoprocentně.

Proto se ptám Patrika Kavky, kdo by se do toho vůbec pouštět neměl. „Za mne především lidé, kteří nemají sebekontrolu a sebereflexi. A nejsou ochotni se to učit,“ myslí si.

Zmiňuje také příliš submisivní povahy, které už v rámci prvních setkání prostě neví, co chtějí. „Dělej si se mnou, co chceš – tak tam do toho rozhodně nejdu,“ potvrzuje rigger s tím, že takoví lidé pak nejsou schopni kvalitní zpětné vazby, vytváří si domněnky místo komunikace.

„Příliš submisivní povaha modelky by riggera měla vést k větší opatrnosti,“ dodává s tím, že pokud to tak není, je to „red flag“ pro modelku. Tady už se může setkat s někým, kdo jí může ublížit.

V hlavní roli mozek. Vrcholem erotické hypnózy je orgasmus za chviličku

Je to hra

Rozhodně také neplatí, že role v session jsou i životní role. „Já třeba vůbec nejsem dominantní typ v životě, ale líbí se mi to v rámci hry,“ uzavírá rigger.

A možná se znovu dostáváme k tomu, že tyto hry jsou často kompenzací běžné zátěže. Lidé přetížení zodpovědností si tak v provazech mohou odpočinout, je to jako ponořit se do horké vody plné pěny.

Ta první sekunda, když se tak stane… to je i ta první sekunda doteku provazu. Zhebčení těla i duše, které si nesete do dalších dnů jako kus zklidnění. To je dar shibari.

