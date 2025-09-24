Představte si ženu svázanou úhlednými uzly z jutových provazů. Modelka se v závěsu spuštěném ze stropu pomalu otáčí v nezvyklé poloze. Svazující dotahuje uzly a upravuje lano. Atmosféra v místnosti je intimní. Všichni sledují toto živé umělecké dílo. I tak může vypadat shibari.
Kořeny má tato metoda v Japonsku. V období Edo – mezi lety 1603 a 1867 – se údajně používala pro vázání zajatců. Za otce moderních shibari technik je pak považovaný Seiu Ito, který čerpal mimo jiné taky z tradičního japonského divadla kabuki.
Svoje svázané modelky si fotil a zkoumal jejich emoce. Větší zájem o toto umění vzplanul v Japonsku v polovině 20. století a brzy následovala živá představení spojená s vázáním. Dnešní podobu pak získalo v osmdesátých letech.
Provaz je jen nástroj, na jehož koncích jsou dva lidé, kteří dělají to, co je spolu baví. Vzájemné napojení a komunikace jsou při této aktivitě tím podstatným.