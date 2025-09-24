Intimní jazyk i erotický nástroj. Japonské umění shibari propojuje na hlubší úrovni

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

  20:00
Může se stát uměleckým vyjádřením, proměnit se v intimní jazyk nebo být neotřelým erotickým nástrojem. Japonské umění svazování patří mezi BDSM praktiky, kde zaujímá svébytnou pozici, kterou stojí za to prozkoumat. Vyzkoušíte ji?

Představte si ženu svázanou úhlednými uzly z jutových provazů. Modelka se v závěsu spuštěném ze stropu pomalu otáčí v nezvyklé poloze. Svazující dotahuje uzly a upravuje lano. Atmosféra v místnosti je intimní. Všichni sledují toto živé umělecké dílo. I tak může vypadat shibari.

Kořeny má tato metoda v Japonsku. V období Edo – mezi lety 1603 a 1867 – se údajně používala pro vázání zajatců. Za otce moderních shibari technik je pak považovaný Seiu Ito, který čerpal mimo jiné taky z tradičního japonského divadla kabuki.

Svoje svázané modelky si fotil a zkoumal jejich emoce. Větší zájem o toto umění vzplanul v Japonsku v polovině 20. století a brzy následovala živá představení spojená s vázáním. Dnešní podobu pak získalo v osmdesátých letech.

Provaz je jen nástroj, na jehož koncích jsou dva lidé, kteří dělají to, co je spolu baví. Vzájemné napojení a komunikace jsou při této aktivitě tím podstatným.

