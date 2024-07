Na malé scéně jsem divákům blíž, pochvaluje si herečka Anna Fialová

Jak se dnes máte?

Jsem docela ospalá. Máme noční zkoušky na Letní shakespearovské slavnosti. Vždycky poslední dva tři týdny před premiérou se zkouší v noci, někdy až do čtyř do rána. Ostatní mají představení, takže než se sejdeme, můžeme začít třeba o půlnoci. Dneska jsem se vzbudila brzo a už jsem neusnula.

Jste třetí generace umělecké rodiny. Většina vašich příbuzných se však věnovala spíš hudbě. Proto by mě zajímalo, jestli jste odmala věděla, že chcete být herečka, nebo vás to táhlo spíš k muzice...

Mě to táhlo nějak souběžně k obojímu. Vlastně si myslím, že se mi to daří docela spojovat, ale samozřejmě jsem spíš herečka. Nicméně jsem už mockrát říkala, že bych se ráda jednou vydala na hudební dráhu. Ale zatím na to není čas ani rozpoložení.

Máte zpěv alespoň jako koníček? Zpíváte si třeba, když jste sama doma? Tak, jak jsem to dělávala jako malá, pěkně v pokojíčku před zrcadlem, to už teď moc ne. Zpěv si užívám spíš pracovně. Ale když čas dovolí nebo mám chuť, na zpěv si zajdu. Je pravda, že jsem už dlouho nebyla, ale moc ráda bych zase šla.

V čem vás profesně ovlivnila vaše rodina? Čerpáte od svých blízkých nějakou inspiraci?

Ano, ale nejsem si jistá, jestli jde vyloženě o pracovní inspiraci, nebo spíš obecně o přístup. Vysloveně vzor ve smyslu „takto to dělal někdo z rodiny, tak já to budu dělat taky“, to nemám. Přece jenom máma tancovala, děda spíš zpíval a k tomu hrál, babička zpívala, táta taky zpíval spíš v muzikálech, takže moje práce jde trochu jiným směrem než jejich. Ale asi mě inspirovali v nějakém přístupu k práci celkově.

Jak konkrétně?

Jsem vychovaná k zodpovědnosti vůči práci. Jde o to, snažit se dělat ji nejlíp, jak jen to umím. Být s ní spokojená, ale zároveň se jen tak s něčím nespokojit.

Před kamerou jste se objevila poprvé v osmi letech v Románu pro ženy. Pamatujete si něco z natáčení?

Jen takové střípky. Například jak mě vezli v autě se Stellou Zázvorkovou. Pak si matně vzpomínám na ateliér, kde byl postavený filmový byt. Vím, že tam byly odlité hlavy. Myslím, že v jedné scéně se po nich dupe. Jako malá jsem se tomu divila a přišlo mi to děsivé. A pak si pamatuju pár ozdob z vánočního stromku. Dostala jsem je od rekvizitářů a doteď je máme doma.

Jsem nervózní vždycky, když je první zkouška a najednou musím něco poprvé nahlas číst nebo potkávat nové kolegy.

Brala jste to tehdy jako hru? Nebo už jste k tomu přistupovala s profesionálním zájmem?

Byla jsem nadšená, že se něco takového děje. Že nějak zužitkuju všechny své výstupy před zrcadlem doma v pokoji. Moc si na to už nevzpomínám, ale myslím, že jsem to brala víc jako práci. Měla jsem za to pár korun, ale připadala jsem si důležitě, jako že už jsem dospělá a pracující žena.

Od roku 2019 do roku 2023 jste byla členkou souboru Národního divadla. Jak vám bylo při prvních zkouškách a představeních v takové instituci?

Nejdřív jsem hostovala ve hře Krvavá svatba, a to jsem byla nervózní docela dost – třeba při prvních čtených zkouškách. Nebo když jsem se poprvé seznámila s Davidem Prachařem, se kterým jsem ani neměla žádnou scénu. Byla jsem vyjukaná, zároveň kolem byla spousta lidí, kteří mě moc hezky přijali, takže mi tam začalo být velmi rychle dobře. Pak už byla jen radost ve Stavovském divadle hrát. A když jsem dostala angažmá, měla jsem pocit, že už to tam přece znám.

Na druhou stranu, já jsem v nervech vždycky, když je první čtená zkouška a najednou musím něco poprvé nahlas číst nebo potkávat nové kolegy. A pak jsem trošku nervózní na premiéře. Nebo když se na mě jde podívat někdo, na jehož názoru mi záleží.

Máte na zvládnutí takové nervozity nějaký trik?

Naštěstí nebývám nervózní tak často a není to tak hrozné. Spíš je to takové pobolívání břicha a vnitřně se třesu. Ale se vstupem na jeviště nebo po krátkém hraní to samo odejde.

Anna Fialová herečka (29) Pochází z umělecké rodiny.

Její dědeček byl Limonádový Joe Karel Fiala. Babička Věra Vlková zpívala mimo jiné v Hudebním divadle Karlín. Druhá babička, Eva Herrmannová, vedla operu Národního divadla. Maminka Alexandra Malinská byla sólistkou baletu Národního divadla, kde nyní působí jako maskérka. Tatínek Jan Fiala je muzikálový zpěvák.

Vystudovala herectví na Pražské konzervatoři.

Čtyři roky byla v angažmá Národního divadla, nyní hraje v Dejvickém divadle.

O prázdninách vystupuje v komedii Marná lásky snaha na Letních shakespearovských slavnostech.

Do širšího povědomí se dostala díky účinkování v seriálu Vinaři, v show Tvoje tvář má známý hlas či v minisérii Iveta.

Ráda chodí po horách, tancuje nebo vaří.

Co vás na hraní v Národním divadle bavilo nejvíc? Případně co si užíváte při hostování?

Když jsme třeba zkoušeli Kytici, seděli přede mnou pan Němec a paní Preissová. Já zbožňuju film Jak vytrhnout velrybě stoličku a při té zkoušce mi došlo, že jsou to vlastně hlavní aktéři mého oblíbeného filmu. Doma jsem si pak hned oba díly pustila. Takže největší radost mi dělají tato setkání. Například s Ivou Janžurovou – její komediální talent je úžasný. Mám moc ráda film Zítra to roztočíme, drahoušku...!. Umím ho nazpaměť. Je úžasné potkávat tyto osobnosti a vědět, že se z nás stávají vlastně kolegové. Za to jsem děsně vděčná. A pak je samozřejmě kaplička nádherná sama o sobě. Moje babička v ní kdysi dělala šéfku opery, takže tam cítím i tuto historii.

Národní divadlo jste opustila, protože vám chyběla menší scéna. Zamířila jste do vyhlášeného Dejvického divadla. V čem se tyto scény liší?

Ve spoustě věcí. Od pocitů na nich stát po techniku mluvy například. Mně osobně je ale na malých scénách líp. Divákům se cítím být blíž. Herecky je to pro mě niternější, mám pocit, že jsem při hraní odhalenější. Zkrátka je na nás víc vidět. A pak mě taky těší větší blízkost s hereckým kolektivem. Národní divadlo je skvělé, ale toto tam samozřejmě není možné.

V Dejvickém divadle jste rok. Jak se tam cítíte?

Jsem moc ráda, že jsem tam, kde jsem vždycky chtěla být. Splnil se mi sen!

Momentálně tedy zkoušíte na Letní shakespearovské slavnosti. Co vy a klasické hry?

Upřímně, trochu bojuju s textem. Musím se přiznat, že nejsem zase takový fanda Shakespeara. Navíc se blíží finále zkoušek – a to se v tom člověk vždycky tak trochu patlá. Maličko se pere sám se sebou.

Měli jste nějakou pomoc pro lepší pochopení reálií a třeba i textu? Přece jenom nás od Shakespeara dělí propast několika století.

Ano. Na prvním čtení byl pan Martin Hilský (překladatel, pozn. red.), který to moc hezky rozebral. Když jsem pak text četla podruhé, začalo mi do sebe zapadat víc věcí, začala jsem všechno líp chápat. On je úžasný a jeho zápal a nadšení pro Shakespeara vtáhnou všechny okolo.

Jde o vaše druhé Letní shakespearovské slavnosti. Jsou pro vás tentokrát v něčem jiné?

Nelze moc srovnávat. Jde o jiného režiséra i partu lidí. Před lety to byla taky komedie (Dobrý konec všechno spraví, pozn. red.), ale dnes už snad můžu říct, že mi moc nesedla. Bojovala jsem se svou postavou. Hrála jsem holku, která je zamilovaná do kluka, jenže ten jí pohrdá. Řekne jí, že když podnikne šílenou pouť, tak si ji vezme – a ona to udělá. Nedokázala jsem ji pochopit. Jasně, je to komedie, takže je potřeba nadsázka, ale Marná lásky snaha, kterou hraju teď, mě baví víc.

Přejděme k televizi. V minisérii Guru hrajete ženu, kterou znásilnil jógový guru v podání Vojty Kotka. Vy dva jste kamarádi. Jak se vám tato těžká látka hrála?

Je fajn, když se s člověkem, který s vámi určité nehezké věci hraje, trochu znáte. Můžete se tak spolehnout na nějakou profesionalitu a zodpovědný přístup. Například že si nezačne dělat nemístnou legraci. Je podstatné, aby to byl kolega, se kterým se vám dobře pracuje. A pokud jde o někoho, koho máte ráda a s kým si rozumíte, je to velká výhoda. Když natáčím takové věci, mám je trochu v mlze. Tak nějak se přenastavím. A někdy dostanu před podobnou scénou strach, trému nebo jsem vystresovaná z toho, aby výsledek nebyl trapný. A pak je najednou po všem. Dnes už často bývá u podobných scén intimní kouč. Já jsem se s tím ale ještě nesetkala.

A jak se to tedy točí?

Většina štábu se pošle pryč. Na place zůstane jenom kameraman a herci, případně ještě osvětlovač s jedním zvukařem. Režisér může být buď tam, nebo sedět u monitoru. Pro mě ale byla paradoxně daleko horší scéna z gynekologie. Byla tam s námi sestřička, která reálně pracuje u případů znásilnění. Říkala jsem si, jak je šílené, že vás někdo znásilní a hned vás pošlou na dost nepříjemné vyšetření, k dalšímu chlapovi. A ještě si vás nahou fotí. Napadlo mě, že intimní kouče by potřebovali spíš na gynekologii.

Iveta, další seriál, ve kterém hrajete, mapuje životní cestu zpěvačky Ivety Bartošové. Letos uplynulo od její smrti deset let. Pamatujete si, jak jste tehdy vnímala její příběh?

Nešlo to nezaznamenat, protože ona byla bulvárem permanentně obklopená. Byla jsem tehdy v prváku na konzervatoři. Vím, že jsme to ve škole řešili, ale nijak aktivně jsem tu událost nesledovala. Spíš mi jí bylo líto a nebylo mi z toho dění příjemně. Po natáčení jsem si ale uvědomila, že jsme opravdu každý svého štěstí strůjcem. Tím nemyslím, že si za to mohla sama, ale každý příběh má víc stran. A bulváru se zpětně těžko nastavují nějaké hranice.

Hrála jsem někoho, kdo tušil, že jediný způsob, jak dosáhne klidu, je, že si sáhne na život...

Vím, že názor rodiny byl pro váš tvůrčí tým zásadní, například Artur Štaidl, Ivetin syn, měl možnost zasahovat do scénáře. Cítila jste při hraní zodpovědnost?

Extrémní. Měla jsem nervy, aby něco nevyznělo například směšně. Naopak jsem chtěla, aby byla vidět realita, aby zazněly pravdivé informace, aby byl výsledek naší práce vůči Ivetě citlivý. A proto to pro mě byla jedna z nejnáročnějších prací.

Jak jste se na natáčení připravovala? Jak moc jste studovala její život?

Sledovala jsem dokumenty a všechny dostupné materiály. Pak jsme se taky na internetu proklikali k věcem, které člověk hned tak nenajde. Zároveň jsem měla informace od režiséra Michala Samira, který byl v úzkém kontaktu s Arturem, a díky tomu dostal povolení rodiny natáčet. Michal byl ve spojení i s dalšími lidmi, kteří hráli v Ivetině životě roli. Informace jsem filtrovala přes něj, nechtěla jsem toho do sebe nasát až přespříliš.

Zejména poslední řada musela být hodně náročná. Jak se vám chodilo do práce s vědomím, že vše směřuje k tragickému konci?

Někdo se mě ptal, jestli jsem u třetí série nechtěla někdy utéct. Upřímně – každý den. Denně jsem tam totiž chodila hrát někoho, kdo byl psychicky úplně na dně a kdo tušil, že jediný způsob, jak dosáhne klidu, je, že si sáhne na život. Do toho alkohol a prášky... Pořád si nedokážu představit, jak velkou bolest musí zažívat někdo, kdo se rozhodne tímto způsobem opustit své dítě.

Jak ze sebe člověk setřese složitou postavu a těžká témata?

Záleží na herci a na postavě, ale v tomto případě pořád setřásám. Poslední natáčecí den jsem cítila obrovskou úlevu, že máme hotovo. Většinou mi tyto pocity definitivně odejdou až s premiérou. Ty bývají náročné, ještě je moc nezvládám. V davu začnu panikařit, potřebuju utéct někam do ticha a klidu. Po této premiéře přišla další fáze úlevy. A teď to chce ještě čas. Povídala jsem si o tom nedávno na terapii. Přece jenom šlo o tři roky intenzivní práce.

Je něco, co byste poradila lidem, kteří se chtějí věnovat herectví?

Myslím, že je důležité mít hereckou profesi rád a chtít ji dělat dobře. A taky se nedat. Ve chvíli, kdy víte, že práci vykonáváte zodpovědně a věříte si, si ji nenechte vzít. A nedejte si nikým namluvit, že v ní nemusíte být stoprocentní. Respektive, že něco stačí. Pokud vy víte, že to pořád není ono.

Dočetla jsem se, že jste se loni podívala na předávání filmových cen Oscar. Vyrazila jste se svým přítelem, zvukařem Viktorem Prášilem, který byl nominován v kategorii Nejlepší zvuk za film Na západní frontě klid. Muselo jít o velký zážitek.

Bylo to úžasné! Viktor je prostě skvělej! Za zmíněný film dostal britskou cenu BAFTA (Britská akademie filmového a televizního umění, pozn. red.). Na předávání do Londýna jsme také vyrazili spolu. Oba jsme z toho všeho tam byli úplně mimo. A vyhlašování Oscarů je obrovské! Někde stojíte – a najednou kolem vás projde Seth Rogen, míjíte Cate Blanchett... Ale v tu chvíli mi to tak nedocházelo. Někdo se mě pak ptal, jestli jsem si nepředstavovala, že sošku Oscara přebírám sama. V tu chvíli mě maximálně začala napadat děkovná řeč, která končila fiaskem. Ta představa rychle odešla a začala jsem být zpátky nervózní za Viktora. Spíš by mi přišlo úžasné si s těmi lidmi zahrát.

S kým například?

Třeba s Cate Blanchett nebo s Kate Winslet, protože obě jsou naprosto úžasné. Nebo se zmíněným komikem Sethem Rogenem, protože je neskutečně vtipný. S ním bych si moc chtěla zahrát v komedii.

Před nějakou dobou jste dobrovolně opustila sociální sítě. Díky tomu máte už trochu odstup. Vnímáte vzrůstající závislost společnosti na sítích?

Ano, ovšem musím říct, že mí nejbližší sociální sítě buď nemají, anebo mají, ale zaujali k nim podobný postoj jako já. Takže jimi nejsou tak pohlcení. Když se pak někde osobně potkáme a někdo z nich má mobil pořád v ruce, tak ho na to upozorníme a dotyčný telefon zase odloží. Ale občas se dostanu do společnosti lidí, u nichž sociální sítě hodně frčí – a to jsem pak dost překvapená. Třeba tím, jak moc někomu záleží na tom, aby dal ke své fotce ten jediný správný popisek. Nebo kolik času věnuje tvorbě příspěvku. A ještě zvláštnější mi přijde fakt, že to ti lidé dělají proto, že na druhé straně je někdo opravdu hodnotí.

Takže se na sítě vracet nebudete?

Třeba se to jednou stane, ale teď to neplánuju.

Asi se vám tak žije líp.

Ano. Ale to víte, že si pak člověk najde v telefonu něco, na čem začne být závislý. Já například koukám na rychlovaření, na psy hrající si ve vodě nebo na make-up návody. Takže když mám někde dlouhou chvíli, vytáhnu telefon a otevřu YouTube.

Co plánujete na léto – kromě shakespearovských slavností?

Pojedu do hor. A pak si s kamarádkou vyrazím odpočinout někam k moři. Ještě přesně nevíme kam. Najdeme si nějaké ubytování, budeme si vařit, ale jinak nebudeme dělat vůbec nic. A to je tak všechno, co se do pauzy mezi Shakespearkami vejde.

To zní jako hezké prázdniny.

To jo!