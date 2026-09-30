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Seznamují se online a nespěchají na sex, říkají průzkumy. Jak si vedou dnešní mladí

Scarlett Wilková
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Láska v době internetu | foto: Nicoleta Ionescu / Shutterstock.comShutterstock

Sex je náš, dělá dobře mně i tobě… Tak tato věta hitu skupiny Lucie z devadesátých let je pro mnoho mladých lidí poněkud nesrozumitelná. S prvními intimními zážitky začínají mnohem později než předešlé generace. A berou je tak trochu jinak.

Hezká holka, že? říká sedmdesátiletý muž dvacetiletému vnukovi. Ten se na něj udiveně dívá. Dá se říct, že trošku znechuceně. Takové řeči starců mladí nemají rádi. Za slečnou, kterou minuli, se ani neotočil.

„To já bych zešílel, kdybych v jeho věku potkal krásnou ženskou v tak krátké sukni a s holým břichem. Vůbec se na ni nepodíval. Bavil ses s ním někdy o holkách? Není divné, že žádnou nemá? Nemá, že ne?“ vypráví děda svému synovi.

Možná, že pro některé mladé lidi je v pořádku říct si, že nemít sex neznamená nic špatného. Nechtějí mít sex jen proto, aby se cítili zralí a dospělí.

Anna Ševčíkovápsycholožka

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