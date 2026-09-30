Hezká holka, že? říká sedmdesátiletý muž dvacetiletému vnukovi. Ten se na něj udiveně dívá. Dá se říct, že trošku znechuceně. Takové řeči starců mladí nemají rádi. Za slečnou, kterou minuli, se ani neotočil.
„To já bych zešílel, kdybych v jeho věku potkal krásnou ženskou v tak krátké sukni a s holým břichem. Vůbec se na ni nepodíval. Bavil ses s ním někdy o holkách? Není divné, že žádnou nemá? Nemá, že ne?“ vypráví děda svému synovi.
Možná, že pro některé mladé lidi je v pořádku říct si, že nemít sex neznamená nic špatného. Nechtějí mít sex jen proto, aby se cítili zralí a dospělí.