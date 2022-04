Jste-li na schůzce sami sebou, ušetříte si spoustu času, říká koučka

Dnes máme spoustu možností, jak se seznámit. Sociální sítě, online seznamky, seznamovací agentury… Je díky tomu jednodušší potkat lásku?

Na jednu stranu ano. Hodně lidí ale příliš spoléhá na sociální média, mnohem méně jsou zvyklí komunikovat tváří v tvář. Je to vidět zejména u mladých – jejich komunikační a sociální schopnost, a tedy i schopnost se seznamovat, klesá. Do jisté míry je to podpořené i pandemií. Pro spoustu lidí je snazší si vytvořit pěkný profil a komunikovat virtuálně než navázat hovor v reálném životě, třeba na ulici. Za sociální média se v podstatě můžeme trochu schovat a třeba si i hrát na něco, co nejsme. V osobním setkání se za nic neschováme. Tam už musíme být sami za sebe. A z toho má spousta lidí obavy.

Je dobré si udělat revizi svých minulých vztahů a položit si otázku, proč mi nevyšly. Veronika Vinterová seznamovací koučka