Kdyby šlo o rande v kavárně, pravděpodobně by u ženy zaskóroval gentleman s osobním kouzlem a přirozeným charisma. Jenomže vody internetových seznamek jsou jiné. Aplikace, které se snaží o co nejvyšší možné propojení a rychlou možnost komunikace, fungují jinak, a tak na Tinderu u žen nejčastěji vítězí muži se sklony k narcismu, manipulaci a emočnímu chladu – tedy rysy, které psychologové označují jako část tzv. psychopatického profilu „Dark Triad – temné trojice“, uvádí studie z roku 2024.
Lidé s psychopatickými rysy umějí zaujmout na první pohled a umějí vám zahrát na líbivou notu, dokážou říct přesně to, co chce druhý slyšet. A přesně takové vlastnosti v internetových seznamkách typu Tinder dostávají zelenou. Velmi tenká hranice mezi sebevědomím a narcismem se nestihne ukázat.
„Internetové seznamky totiž odměňují přesně takové chování: rychlé, sebevědomé, efektní. Stačí fotka, pár slov, žádná zpětná vazba, žádná zodpovědnost,“ vysvětluje majitelka seznamovací agentury Date2K Kristýna Mertlová.
Loňská studie Freytha a Jonasona zkoumala tzv. „Dark Triad“ rysy – tedy narcismus, machiavelismus a psychopatii – a jejich vztah k úspěchu v seznamovacích aplikacích. Účastníci – muži i ženy aktivní na Tinderu, vyplňovali dotazníky, které měřily tyto rysy, a zároveň uváděli, kolik rande a sexuálních zkušeností měli skrze Tinder a podobné platformy.
Ženy nejsou obětí
Ukázalo se, že muži s vyššími výsledky na škálách temné trojice uváděli častější sexuální kontakty zprostředkované seznamovacími aplikacemi. Podle autorů studie se tito muži vyznačují rychlou životní strategií – jsou impulzivní, touží po okamžitém uspokojení, mají slabší zábrany a na vztahy nahlížejí jako na krátkodobý prostředek k dosažení vlastního cíle. Tinder a další aplikace s rychlým a vizuálně přitažlivým rozhraním tak podle vědců těmto uživatelům ideálně vyhovují.
Dobrovolníci se hodnotili sami, takže nelze vyloučit, že přeháněli nebo se malovali v lepším světle, než jaká je skutečnost.
Existuje však celá řada jiných studií, které se na tomto efektu shodují: lidé s psychopatickými rysy bývají na začátku seznamování velmi úspěšní. Umějí okouzlit, zaujmout, vzbudit pozornost.
„Jonason a kol. už v roce 2009 popsali, že tito lidé často volí tzv. rychlou strategii: málo investují, jdou po rychlé výhře, chtějí potvrdit vlastní hodnotu. Carter a Campbell v roce 2013 zase zjistili, že muži s vysokým skóre těchto rysů působí na ženy přitažlivěji, i když jinak vypadají úplně stejně: rozdíl dělá sebejistota a prezentace. O tři roky později jiná studie (Jauk et al., 2016) popsala, že při speed-datingu se právě narcismus projevuje jako charisma, které zabírá při prvním dojmu, ale dlouhodobě mizí,“ shrnuje majitelka seznamovací agentury Date2K Kristýna Mertlová.
Další studie pak ukázaly, že tyto psychologické rysy pomáhají především zahájit kontakt, ale už ne ho udržet. A také to, že lidé s těmito rysy si často hledají podobné partnery.
Díky anonymitě a jednoduchému ovládání mohou lidé s těmito rysy snadněji identifikovat protějšky, kteří hledají nezávazný sex. Často také dokážou zaujmout na první pohled – působí výřečně, uvolněně a sebevědomě. To všechno jsou kvality, které při prvním kontaktu fungují, i když za nimi nemusí být skutečný zájem nebo emoční hloubka.
„Z praxe toto potvrzuji každý den. Moje klientky mi často popisují stejný příběh: ‚Byl okouzlující, zahrnul mě pozorností, všechno šlo hrozně rychle – a pak se to z ničeho nic rozplynulo.‘ To není náhoda. Tito lidé hrají na první dojem. Cílem není vztah, ale vítězství. Rychlý pocit moci, potvrzení vlastní atraktivity. A právě proto se jim tak daří na Tinderu nebo podobných aplikacích,“ vysvětluje Kristýna Mertlová.
„Naopak v matchmakingu nebo na platformách, které jsou postavené na hlubším poznávání, například Mingly, kde spolupracujeme i s lidmi se specifickými potřebami, už tyto rychlé strategie moc nefungují. Odborník během pár interakcí pozná, že něco nesedí, a dokáže podobné chování včas odhalit,“ dodává Mertlová.
Tenká hranice
Rozeznat na internetu tenkou hranici mezi narcismem a sebevědomím je velmi těžké, protože na to v internetových aplikacích typu Tinder zkrátka není prostor a čas. Většina lidí přitom podle studie oceňuje zdravé sebevědomí, takže může snadno dojít k záměně.
Jak vysvětluje psycholog a expert na sexualitu Justin Lehmiller, narcistický člověk může zpočátku působit přitažlivě, protože má výrazné vystupování a umí se prezentovat. Ale jakmile začne mluvit výhradně o sobě nebo přehání, původní zájem se rychle mění v odpor – protože intuice radí se takovému protějšku raději vyhnout.
Sebevědomí je atraktivní, přehnané ego už ne. Potvrzuje to i průzkum sexshopu pro zdravou sexualitu YOO.cz, ve kterém považuje 85 % žen sebevědomé vystupování za přitažlivé, ale zároveň 73 % žen i mužů označilo narcismus za odpudivý. Dále 65 % dotázaných uvedlo, že je odrazuje, pokud protějšek mluví hlavně o sobě.
Kdy rozhodně zpozornět?
Pro lepší rozeznání tenké hranice mezi narcismem a zdravým sebevědomím v bouřlivých vodách internetových seznamek plných sexuchtivých žraloků doporučuje odbornice na seznamování Kristýna Mertlová sledovat několik signálů:
- všechno se děje nepřirozeně rychle,
- jste doslova zaplavení zájmem a komplimenty,
- partner působí velkolepě, ale málo o sobě říká konkrétně,
- po euforii přichází náhlý chlad nebo zmatení,
- cítíte tlak na tempo, sex nebo závazek.
„Zdravé sebevědomí působí klidně, autenticky a má prostor i pro druhého člověka. Narcismus je mnohem víc o kontrole a dominanci – a na emoce druhého spíš hraje, než že by je respektoval,“ dodává.
Pokud nechcete propadnout narcistickému protějšku a zkoušet vybalancovat nerovný vztah, je dobré hned na začátku seznamování zpomalit a netlačit na úspěch.
„Nejjednodušší rada z mojí dvanáctileté praxe zní: zpomalte! Dejte si čas, než se opravdu otevřete. Sledujte, jestli se chování opakuje nebo rychle mění. Ptejte se na hodnoty, minulé vztahy, sny – a všímejte si, jak druhý odpovídá. Zdravý člověk se těch otázek nezalekne. Manipulátor ano,“ radí Kristýna Mertlová.
Pokud podle ní protějšek reaguje podrážděně, přehání, odvádí téma jinam, nebo dokonce snižuje vaše pocity, měla by to pro vás být jasná červená vlajka. „A ještě jedno osobní doporučení: mluvte o sobě autenticky. Když se snažíme zalíbit, přitahujeme přesně ty, kteří hledají zrcadlo, ne partnerství. Když jsme klidní, sebevědomí, ale ne povýšení – „Dark Triad“ typy o nás rychle ztratí zájem. A to je vlastně dobře,“ míní.