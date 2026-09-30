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Desítky schůzek a partner nikde? Koučka vysvětluje krutý paradox seznamek

Lenka Brož
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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Najít na seznamce někoho, s kým si padnete do noty, není jen otázka štěstí. Záleží i na tom, jak se představíte, koho oslovíte, ale taky kdy přestanete projíždět profil za profilem a dáte šanci člověku před sebou. Jak ještě zvýšit naději, že z prvního kontaktu vznikne skutečný vztah?

Otevřete aplikaci. Třicet nových profilů, uf! Pustíte se do nich: Jeden potenciální uchazeč o seznámení je příliš mladý, na druhém vás nic nezaujme, třetí tam má samé obecné fráze o cestování a dobrém jídle. Další možná vypadá sympaticky, ale zase nesplňuje něco z toho, co jste si kdysi napsali na svůj seznam požadavků. A tak scrollujete dál. A dál. Po hodině aplikaci zavřete s pocitem, že jste si nikoho nevybrali. Už zase...

Jenže co když problém není v tom, že je na seznamkách málo vhodných lidí, ale právě v tom, že jich máte k dispozici až příliš? Že místo hledání člověka, se kterým by vám mohlo být dobře, jste se chytili do pasti vybírání toho, kdo vás má přesvědčit během několika vteřin, a k tomu ještě online? Tohle (a řada dalších důvodů) vede k tomu, že tolik lidí na seznamkách neuspěje. Co dělají jinak a lépe ti, kterým se to povedlo?

Řada lidí stojí při zakládání profilu na seznamce před dilematem: Mám napsat, koho hledám, nebo si tím zbytečně zužuju výběr?

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