Jsi jediná, kdo mě tady zaujal

Ano, je to krásná představa. Jenže myslete na to, že přesně tímto způsobem se vám chce dotyčný velmi rychle dostat pod kůži, přesněji řečeno do kalhotek. A světe div se, ono to funguje.

Někteří muži totiž moc dobře vědí, co lehce naivní a láskyplně založené ženské srdce potřebuje slyšet. Někteří šikulové na vás tuto větu vytasí už po pár minutách korespondence. Dejte si pozor na přehnané lichotky a sladké řečičky, mohla byste být dost zklamaná.