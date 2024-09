Hledejte živou vodu pro sexuální touhu. I po dvaceti letech vztahu to jde

Jedna moje známá uzavřela se svým manželem dohodu. Víkendovou sexuální svobodu. Jednoduše to, co se stane od pátečního do nedělního večera, se nepočítá. Helena s Petrem uzavřeli tento pakt a o víkendech si dopřávají vzájemnou sexuální volnost a na případné zálety nenahlížejí jako na nevěru. Prý jim to fakt klape. A jako třešinka na dortu je sex baví i spolu dohromady.

„Myslím si, že tím, že si poskytujeme svobodu a prostor, si současně udržujeme i to, že jsme jeden pro druhého pořád něčím tajemní. Nemáme toho druhého jistého jako vrabce v hrsti, proto se i po těch letech pořád sexuálně přitahujeme,“ míní Helena, která tak společně s manželem do praxe uvádí to, na co hledá odpověď i americká párová terapeutka Esther Perel.

Jak do vztahu, od kterého požadujeme především bezpečí a jistotu, vnést trochu rizika? Jak do důvěrně známého vložit kousek tajemna? A jak dlouhotrvající vztah ozvláštnit prvkem nečekaného a nového?