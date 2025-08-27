Tvrdí se, že nejdůležitějším sexuálním orgánem je mozek. A nelze se divit – právě mozek způsobuje, že nás někdo přitahuje, že se nám při pohledu na něj zrychlí dech a rozbuší srdce, nebo že se vzrušíme natolik, že v přítomnosti atraktivního protějšku úplně ztratíme hlavu.
Ale co když je tenhle asi půldruhého kilogramu vážící myslící orgán vystaven sexuální abstinenci? Řádí jako smyslů zbavený? Nebo se naopak chová rozumněji, a místo aby se obrazně řečeno otočil za každou sukní či fešákem v upnutém tričku, dokáže se lépe soustředit třeba na pracovní úkoly?
Jednoho může delší abstinence stresovat a frustrovat, druhý se naopak v klidu adaptuje, energii přesměruje jinam a najde si nové naplnění a zájmy.