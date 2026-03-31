Fantazie jako přirozená součást života
Intimní fantazírování je běžné napříč věkem i generacemi, mění se však jeho obsah. Mladší lidé častěji sní o neznámých partnerech, zatímco po čtyřicítce se fantazie více přesouvají k emocím, blízkosti a partnerské intimitě. Ani ve vyšším věku ale intimní představivost nemizí, jen se proměňuje.
Sexuálně zabarvené fantazie mužů a žen se v mnohém liší. Ženské bývají častěji spojené s dotekem a smyslností, muži zase upřednostňují experimenty. Zajímavé je, že páry, které si o svých představách dokážou otevřeně povídat, bývají podle výzkumů spokojenější.
Pouta nebo Banderas v posteli. Co o vašem vztahu prozradí sexuální fantazie
Studie vědců z Michiganské státní univerzity publikovaná v časopise PLOS One v únoru 2026, zkoumala vztah mezi osobnostními rysy a frekvencí sexuálních fantazií u více než pěti tisícovek dospělých. K čemu dospěli?
Zjistili například, že sexuální fantazie se častěji vyskytují u lidí s vyšší mírou neuroticismu, neboli náchylnosti k negativním emocím, úzkostem či depresi. Podle odborníků mohou fantazie těmto lidem sloužit jako forma úniku z reality nebo bezpečný prostor, kde si mohou dopřát pocit kontroly či blízkosti. Psychologové upozorňují, že fantazie mohou být pro citlivější osoby způsobem, jak regulovat emoce, podobně jako jiní lidé používají hudbu, sport nebo kreativitu.
Naopak účastníci studie, kteří spadali do „škatulek“ svědomití a přívětiví, mají podle výsledků výzkumu menší sklony k fantazírování. Tento trend je u svědomitých lidí zřejmě důsledkem jejich vysokého smyslu pro zodpovědnost a respektu k druhým. Přívětiví lidé zase podle vědců v běžném životě zažívají více pozitivních emocí než ostatní, čili nemají tak silnou potřebu hledat je ve světě představ.
U extrovertů a těch, kdo rádi experimentují, pak vcelku překvapivě nebyla nalezena žádná významná souvislost s celkovou frekvencí intimních fantazií.