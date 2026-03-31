Sexuální fantazie pod lupou. Jak souvisejí s povahou a spokojeností ve vztahu

Jsou intimní součástí našeho života a podle vědců mohou být i oknem do naší psychiky. Nový výzkum naznačuje, že sexuální fantazie nemusí souviset jen s libidem, ale také s tím, jak prožíváme emoce, stres nebo vztahy.
Fantazie jako přirozená součást života

Intimní fantazírování je běžné napříč věkem i generacemi, mění se však jeho obsah. Mladší lidé častěji sní o neznámých partnerech, zatímco po čtyřicítce se fantazie více přesouvají k emocím, blízkosti a partnerské intimitě. Ani ve vyšším věku ale intimní představivost nemizí, jen se proměňuje.

Sexuálně zabarvené fantazie mužů a žen se v mnohém liší. Ženské bývají častěji spojené s dotekem a smyslností, muži zase upřednostňují experimenty. Zajímavé je, že páry, které si o svých představách dokážou otevřeně povídat, bývají podle výzkumů spokojenější.

Pouta nebo Banderas v posteli. Co o vašem vztahu prozradí sexuální fantazie

Studie vědců z Michiganské státní univerzity publikovaná v časopise PLOS One v únoru 2026, zkoumala vztah mezi osobnostními rysy a frekvencí sexuálních fantazií u více než pěti tisícovek dospělých. K čemu dospěli?

Zjistili například, že sexuální fantazie se častěji vyskytují u lidí s vyšší mírou neuroticismu, neboli náchylnosti k negativním emocím, úzkostem či depresi. Podle odborníků mohou fantazie těmto lidem sloužit jako forma úniku z reality nebo bezpečný prostor, kde si mohou dopřát pocit kontroly či blízkosti. Psychologové upozorňují, že fantazie mohou být pro citlivější osoby způsobem, jak regulovat emoce, podobně jako jiní lidé používají hudbu, sport nebo kreativitu.

Naopak účastníci studie, kteří spadali do „škatulek“ svědomití a přívětiví, mají podle výsledků výzkumu menší sklony k fantazírování. Tento trend je u svědomitých lidí zřejmě důsledkem jejich vysokého smyslu pro zodpovědnost a respektu k druhým. Přívětiví lidé zase podle vědců v běžném životě zažívají více pozitivních emocí než ostatní, čili nemají tak silnou potřebu hledat je ve světě představ.

U extrovertů a těch, kdo rádi experimentují, pak vcelku překvapivě nebyla nalezena žádná významná souvislost s celkovou frekvencí intimních fantazií.



Kolaps, operace a 88 kilo dole. Honza v Extrémních proměnách bojoval o život

Honzovi hrozilo, že pokud svou obezitu nezačne řešit, bude to pro něj mít...

Honza je milující přítel a otec. Kvůli své obezitě však prakticky nevycházel z domu a svou rodinu zanedbával. Aby toho nebylo málo, nemocné srdce bilo na poplach – Honzovi hrozilo, že pokud svou váhu...

Slavní v dětství a dnes. Hvězdy, které vyrostly do krásy

Slavní jako děti a dnes

Málokdo může říct, že byl v dětství tak rozkošný, že by ho vzali do reklamy. A stejně na tom jsou i slavné hvězdy. Někdo byl roztomilý, z některých VIP se však vyloupla nádherná labuť až po období...

KVÍZ: Kolísko, Hrbolek i Tkaloun. Jak dobře znáte učitele z filmů a seriálů?

Zdeněk Svěrák, Václav Lohniský a Ladislav Smoljak ve filmu Marečku, podejte mi...

Pojďte si s námi při příležitosti Dne učitelů, který oslavíme v sobotu 28. března, zavzpomínat na české i světové filmy a seriály ze školního či studentského prostředí, které nás bavily před...

KVÍZ: Zdeněk Svěrák slaví 90. Jak dobře znáte jeho filmové ženy?

Zdeněk Svěrák (Praha, 6. dubna 2020)

Herec, scenárista a režisér Zdeněk Svěrák oslaví tento týden devadesáté narozeniny. Pojďme se teď podívat zpět na filmy, ve kterých jsme ho v minulých dekádách obdivovali. Pamatujete se na ženy,...

Břicho po 50 roste i bez přejídání. Lékaři vysvětlují proč a co s tím dělat

Ilustrační snímek

Po padesátce se hubnutí řídí jinými pravidly — klesá svalová hmota, mění se metabolismus tuků a tělesná hmotnost roste, i když jíte stejně jako dřív. Diety bez bílkovin nefungují, proteinové tyčinky...

Modré světlo i málo pohybu. Osm věcí, které vám rozhodí vnitřní hodiny

ilustrační snímek

Nejen spánek, ale i světlo, jídlo nebo teplota v bytě – to všechno má vliv na naše biologické hodiny. Cirkadiánní rytmus přitom ovlivňuje energii, soustředění i kvalitu spánku a zásadně ovlivňuje,...

Sociální sítě jako past. Srovnávání se v nás vyvolává pocit nedostatečnosti

Premium
Ilustrační snímek

Sociální sítě nám dnes a denně servírují pečlivě vyselektovaný obsah, který má s realitou často jen málo společného. Valí se na nás vše: od perfektních ranních rutin, skvěle zvládnutého chodu...

31. března 2026

Jaro přeje naší touze. Jen ženy a muže rozpaluje trochu jinak

Hýčkání, jakmile se ho ženám dostane, budou opravdu spokojené, což se promítne...

Všimly jste si, že jste na jaře naladěné na lásku a toužíte po sexu více než obvykle? Víme, co za tím vězí.

31. března 2026

Líčení v barvě roku. Variabilní Cloud Dancer se skvěle kombinuje

Ilustrační snímek

Barva roku, vyhlášená renomovaným Pantone Color Institutem pro letošek, kraluje módě už třetí měsíc. A jemný obláčkově bílý odstín Cloud Dancer (něco jako „tanečník na oblacích“) se propisuje i do...

31. března 2026

Mýty o zdravé stravě. Sacharidy nejsou zlo, tělo je potřebuje, říká nutriční terapeutka

Premium
Šárka Knížková

Když ke mně přijde klient se stoprocentně ‚dokonalým‘ jídelníčkem, často už tam trochu cítím riziko posedlosti zdravým jídlem. Říkám tomu ‚nezdravě zdravý jídelníček‘. Začnete-li se bát jít s přáteli...

30. března 2026

„Tohle děláme v Česku brutálně dobře.“ Vědkyně o křivolaké cestě za úspěchem

Premium
Hana Polášek-Sedláčková v Brně

Hana Polášek-Sedláčková se snaží rozklíčovat, jak se kopíruje lidská DNA. Při procesu vznikají chyby způsobující závažná onemocnění včetně rakoviny. Podaří se špičkové vědkyni objevit univerzální...

30. března 2026

Lékaři ji jen chlácholili, pak ženě odhalili rovnou čtyři nemoci

Nicky Richardsonová

Dnes již třiačtyřicetiletá majitelka kadeřnického salonu Nicky Richardsonová z Velké Británie každý den vstávala dlouhé roky s bolestí a celý den byla tak unavená, že večer jen padla do postele a...

30. března 2026  11:40

Když se hroutíme z maličkostí, přetížili jsme si nervy, míní psychoterapeutka

Psychoterapeutka Michaela Ehrenbergerová

Je současná mladá generace emočně křehčí než její předchůdci? A proč je tak složité si v dnešní době vybudovat emoční stabilitu a psychickou odolnost? „Žijeme v době plné příliš překotných,...

30. března 2026

Slavní, kteří žijí s bizarními závislostmi

Slavní, kteří dobrovolně přiznali bizarní závislosti.

Máte pocit, že už to přeháníte s kávou? Nebo máte výčitky, že si kupujete další a další boty? Nejste v tom sami. Ani slavní si neumějí odpustit své poněkud bizarní závislosti. Podívejte se do naší...

30. března 2026  8:35

Jak zhubnout v obličeji a zpevnit kontury. Plán stravy, cvičení a péče o kůži

Kulatý obličej.

Zhubnout v obličeji cíleně nejde – rozhoduje celková tělesná hmotnost i genetika. Pokud ale nejde o tuk, může být na vině otok způsobený solí, nedostatkem spánku nebo alkoholem. Poradíme vám ovšem,...

30. března 2026

Dnes je Modré pondělí. Tradice, termín Velikonoc a otevírací doba obchodů

Velikonoce se blíží. Budete dělat pomazánku z kraslic? Víte, jak dlouho vydrží...

Dnes je Modré pondělí. Podle pověr se v tento den nemá pracovat. Nikdy ovšem nešlo o rozšířenou tradici a skutečný původ označení není zřejmý. Podívejte se, jaké jsou další teorie a tradice, které se...

30. března 2026

