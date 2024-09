Četba, plavání a další překvapivé zvyky, které zlepší váš sexuální život

Ukliďte si v ložnici

Z nedostatku času někdy opomíjíme domácnost. Asi by nás přitom sotva napadlo, že to může mít vliv na náš sexuální život. Není potřeba žít v prostředí připomínající sterilní zázemí, ale jestli je nějaké místnosti potřeba věnovat maximální pozornost, je to ta určená pro spánek.

Ložnici každý večer a ráno vyvětrejte, ustelte a pokliďte. Úklid přitom nemá primárně cílit na váš duševní klid a kvalitu spánku, ač i to je důležité. Vědci totiž přišli s tvrzením, že hezky upravená místnost ke spaní má pro ženy blahodárné účinky i v rovině sexuální touhy. Ve vyvětrané a čisté ložnici údajně snáze dosáhnou celkového uvolnění a orgasmu.