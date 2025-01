Útlocitná Ryba, nenasytná Lvice. Jaké jsou ženy v posteli podle zvěrokruhu

Část 1/12

Žena v Beranu

Je přímočará, jde rovnou na věc. Sex je sex, chtíč, slast, vášeň, potřeba. Nenajde-li uspokojení doma, sežene si ho jinde. Nemá sáhodlouhý seznam požadavků na milence, umí to s každým, je dokonalá milenka Afrodita.

Lépe hodnotí muže nabité testosteronem, jen někdy se přepočítá a je to drsnější než čekala. Ale co už? Umí být pěkně vzteklá, když ji muž v posteli zklame nebo zanedbá. Nebo není opravdu řádně obdařen. S ničím malým se nespokojí! Stejně tak nerada bere penis do úst, je to přece jen ponižující.

Známé ženy narozené v tomto znamení: Lady Gaga, Emma Watsonová, Mariah Carey