Žena věří na opravdovou lásku a sex chce mít jen s mužem, který za to bude stát. Do svých pětatřiceti let se ještě do nikoho nezamilovala, ale nevzdává to. Myslí si, že ten pravý na ni někde čeká a nenechá se ovlivňovat okolím a rodinou, která na ni tlačí kvůli vnoučatům.
„Nikdy jsem se nestyděla za to, že jsem panna. A to ani v pubertě, kdy se jiní chlubili tím, s kým už se vyspali. Být panna je v pořádku. Myslím, že pokud nenajdete někoho, s kým byste opravdu sexuální styk chtěli mít, nemá smysl se do toho nutit,“ uvedla.
Málokdo ale dokáže pochopit, že vydrží sexuální napětí a nemá potřebu uspokojení. Ona však sama říká, že má v hlavě zkrátka nastavené, že čeká na životní lásku a nic ji netíží ani netrápí. Dokonce už přiznala, že bude klidně pannou po celý život. „Vůbec se tím nezatěžuji. Nedávám si nějaké cíle, netlačím na sebe. Nejsem teď na cestě v hledání pana dokonalého. Věřím, že to přijde úplně samo. Každý máme někde na světě svou spřízněnou duši,“ myslí si.
Nikdy také nepila alkohol, nekouřila a nebrala drogy. Nemá zkrátka potřebu rebelského chování. Ačkoli panenství v pětatřiceti letech naopak jiní vnímají jako určité rebelství, ona to vidí jinak. „Před sto lety by se nad tím nikdo nepozastavoval. Dnes je oblíbené všechno řešit a všem radit. Já ale říkám, že je někdy fajn dát na svůj instinkt a vlastní pocity. Hlavně se nenechat do něčeho nutit a také je fajn, když se ozvete a nenecháte se kvůli vlastnímu svobodnému rozhodnutí ponižovat,“ dodala pro Whatsthejam.