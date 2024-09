Vzala si muže ve věku svého dědy, dnes má strach o jeho život

V minulosti pár uvedl, že jim to skvěle klape naprosto ve všem. Otevření byli i ohledně povídání o sexu. Právě ten je totiž podle nich základem šťastného manželství. „Máme sex každý den. Když jsme spolu začali randit, bylo to i několikrát denně. I dnes bychom to mohli mít několikrát za den, ale máme syna,“ uvedla žena pro televizní stanici Channel 5 se smíchem.

Pár se seznámil v baru. Stefani pracovala jako barmanka a Don byl pravidelným hostem. Zamilovali se do sebe téměř okamžitě. „Vždy mě přitahovali starší muži, ale nikdy to nebyl tak velký věkový rozdíl. Samotnou mě to překvapilo. Můj předešlý partner byl o patnáct let starší,“ pokračovala.

Don byl v době seznámení se Stefani rozvedený a za sebou měl dlouhé manželství. Z něj má syna, který je ve věku Stefani. Pro rodinu bylo šokující, že si našel tak mladou partnerku. Ale když viděli, jak moc jim to klape, přestali mít ohledně jejich vztahu negativní poznámky.

„Když jsem byla mladší, nechtěla jsem mít děti a nechtěla se vdávat. Jakmile jsem poznala Dona, vše se změnilo. Potkala jsem svou druhou polovičku, spřízněnou duši, lásku mého života. Miluji ho a jen si moc přeji, aby tu s námi byl co nejdéle. Mám strach, že se jednoho dne probudím a už nebude mezi námi. Miluji ho celým svým srdcem a jen chci říct, ať nikdo nehledí na to, co říká společnost, protože láska věk neřeší,“ doplnila pro server Dailymail.