Tři sexuální revoluce. Vášnivým hrátkám daly zelenou plíseň, omyl i pilulky

Část 1/4

Čtyřicátá léta Penicilin

Když se skotský lékař Alexandr Fleming vrátil v roce 1928 z dovolené do nemocniční laboratoře v Londýně, nestačil se divit, co mu mezitím vyrostlo v Petriho miskách, kde si kultivoval bakterie. Zrodil se zázračný penicilin. Fleminga asi těžko tehdy napadlo, že plíseň, která dokázala bakterie usmrtit, pomůže kromě léčby bakteriálních infekcí, na něž se do té doby umíralo, i k něčemu dalšímu a zcela zásadnímu: k první sexuální revoluci.

Objev penicilinu jako prvního širokospektrálního antibiotika totiž umožnil efektivní léčbu syfilis a dalších pohlavně přenosných nemocí infekcí, které byly do té doby vážnou hrozbou pro zdraví.

Penicilin samozřejmě nedokázal odstranit všechny problémy spojené s pohlavními nemocemi, ale lidé už se infekcí nemuseli tolik bát. Ze smrtelného nebezpečí a nemocí, které se s člověkem vlekly často i doživotně, způsobovaly neplodnost nebo poškození vnitřních orgánů, se najednou stalo něco, s čím si lékaři dokázali docela elegantně poradit.

„Penicilin dokázal drasticky snížit výskyt nebezpečných pohlavně přenosných nemocí, zejména syfilis, a tím výrazně přispěl k vyšší sexuální svobodě a menším obavám z nákazy. Jeho masové nasazení ve 40. letech 20. století změnilo společenské vnímání sexu a přineslo větší pocit bezpečí při intimním styku,“ uvedl sexuolog Marek Broul.

Fleming ve své laboratoři v roce 1952

Prevence, která doposud znamenala sexuální abstinenci, najednou nebyla třeba. Lidé se tak mohli uvolnit a užívat si sexuální svobodu a otevřenost, odešel strach z nákazy a vystřídala jej touha více se oddat zážitkům spojeným se sexem. Klesla opatrnost z nechráněného sexu, ale i touha zažít větší počet sexuálních partnerů a praktik, a to i mimo manželství. Pohlavní nemoci navíc přestaly být tak stigmatizovány a lidé, kteří si jimi prošli, už nemuseli čelit dlouhodobému společenskému odmítnutí.

„Díky této ‚revoluci‘ v léčbě infekcí se otevřela cesta k uvolněnější sexualitě i otevřenějším diskusím o sexuálním zdraví,“ dodal odborník s tím, že se začalo mluvit o tom,co bylo do té doby tabu a přišla sexuální osvěta.