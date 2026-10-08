Běžný věkový rozdíl mezi snoubenci v Česku je necelých pět let a ve více než dvou třetinách případů je starší muž, což vyplývá z dat Českého statistického úřadu pro rok 2024. Oproti světu tak mezi sebou míváme trochu větší věkový odstup. Podle studie z roku 2022, která zahrnula 130 zemí, činil průměr lehce přes čtyři roky. Nejmenší rozdíl, něco málo přes dva roky, mají v Severní Americe, zatímco v Gambii dělí dvojice v průměru téměř 15 let.
Statistiky serveru Pornhub ukazují, že kategorie se staršími ženami – MILF a mature (zralé) – jsou dlouhodobě velmi populární.