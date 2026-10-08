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Generační propast pod peřinou. Velký věkový rozdíl nemusí být vždy na škodu

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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Věk je jen číslo, říká se. Když je však rozdíl v datech narození partnerů příliš velký, mění se z prostého čísla na rovnici, kterou řeší oba zúčastnění i jejich okolí. Milostný vztah mezi mladším a starším může být vzrušující dobrodružství, ale má i svá úskalí.

Běžný věkový rozdíl mezi snoubenci v Česku je necelých pět let a ve více než dvou třetinách případů je starší muž, což vyplývá z dat Českého statistického úřadu pro rok 2024. Oproti světu tak mezi sebou míváme trochu větší věkový odstup. Podle studie z roku 2022, která zahrnula 130 zemí, činil průměr lehce přes čtyři roky. Nejmenší rozdíl, něco málo přes dva roky, mají v Severní Americe, zatímco v Gambii dělí dvojice v průměru téměř 15 let.

Statistiky serveru Pornhub ukazují, že kategorie se staršími ženami – MILF a mature (zralé) – jsou dlouhodobě velmi populární.

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