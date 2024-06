Zapomeňte na viagru, objevte nový druh sexu, radí psycholožka seniorům

Odborníci se shodují, že v šedesáti se nemůžeme milovat jako ve čtyřiceti. Zkrátka proto, že naše těla nedokážou udržet krok. Smysly se otupují, vzrušení je pomalejší, hormonální změny vedou ke snížení touhy, reakce jsou méně intenzivní.

Muži trpí poruchami erekce, u žen se objevuje vaginální suchost a atrofie – tím pádem méně často a pomaleji zvlhnou, dosažení orgasmu trvá čím dál tím déle, snižuje se pohyblivost a pružnost, trpí bolestmi.

Mění se nám i postava: svaly ochabují a přibíráme na váze. To všechno má obrovský vliv na náš depresivní sebeobraz posilující kolektivní a osobní podvědomí – jakýsi automatický předpoklad, že sex je jen pro mladé.

Pro lásku a sexuální touhu však neexistuje věková hranice. I ve zralém věku vzplane nová láska intenzivněji. Kdežto lásku v dlouhodobém partnerském svazku posiluje hlubší intimita.

Výkon není to hlavní

V čem je problém? „V určitém věku svou sexuální potřebu skrýváme z obav, že je společností vnímána jako nepatřičná směšná, nevhodná… Stydíme se za své touhy i stárnoucí těla,“ uvádí psycholožka.

Sil s věkem ubývá a je v pořádku, pokud ty sexuální vyhasnou docela. Spousta párů je bez sexu i touhy spokojených. „Když touhu necítíte, je moudrost vědět, kdy přestat, protože stejně vyhasne sama od sebe. Není to ztráta, jen jste najednou jiní,“ vysvětluje de Hennezelová.

Někdy ovšem seniory sexuální apetit neopouští, ačkoliv samotný akt se jim třeba může zdát vyčerpávající. Každopádně děti už bývají většinou dospělé, povinnosti ubyly, rodiče na sebe mají víc času, mohou si život užívat a dovolit si odhodit společensky zažité normy a přestat se řídit tím, co a jak „se má“.

„V životě jsem si sexu užil dost a jsem spokojený. Pudy plodit vyhasly, všechno je tak, jak to v přírodě má být. Se svou ženou jsem šťastný, milujeme se, držíme se za ruce i ve společné posteli, ale sex nás už neláká. A jestli někdy přijde potřeba? Zařídíme se bez větší námahy každý sám za sebe.“ Jiří (62)

„V Indii je třetí věk věkem zralosti s povinností plně prožít stav milující touhy a rozkoše,“ uvádí francouzská psycholožka, která se věnuje mentalitě stárnoucích lidí. Dodává, že podle korejské studie o vztahu mezi stářím a sexuálním potěšením 12 procent lidí nad 65 let považuje milování stále za zdroj potěšení, ale za pozoruhodné považuje zjištění, že 36 procent by si to přálo. Jak si splnit takové přání?

„Musíme opustit to, co známe. Sex založený na výkonu – erekci, orgasmu, ejakulaci – nemá ve stáří šanci. Je třeba na něj zapomenout, stejně jako na staré fantazie. Nechte milování volný průběh, přijímejte rozkoš tak, jak přichází,“ radí psycholožka.

Oslovila celou řadu starších lidí a zjistila, že mnozí jsou přesvědčeni, že právě „nový“ druh sexu – zaměřený víc na erotiku a láskyplnou intimitu než na genitálie, je vlastně lepší. Jen mužům občas činí problém pochopit, že pro ženy není jejich erekce důležitá. Pro muže je totiž zásadní, protože je součástí jejich mužské identity.

Nechte dělat tělo svou práci

Šťastné jsou ty páry, které objeví nový druh sexuality. „Ne tím, že se za každou cenu snaží udržet při životě slábnoucí jiskru své dosavadní sexuality pomocí Viagry a sexuálních hraček, ale tím, že přejdou na novou erotiku: vzájemnou sounáležitost, jednotu sdílení hnízda lásky, což je něco, co prožíváte, když se jeden druhému láskyplně a smyslně oddáte, a ano, může to zahrnovat i vzájemnou fyzickou intimitu,“ tvrdí Marie de Hennezelová.

Hnacím motorem přitažlivosti není v seniorském věku fyzická krása, ale šarm, intenzivní láskyplný pohled, zářivý úsměv, dotek, obejmutí, sdílení. Je třeba se soustředit víc na umění svádět a být svůdný, líbat, hladit, mazlit, vzájemně se vzrušovat spíše duševním splynutím než fyzicky, a také projevovat vděk za to, co nám partner dává a umět pracovat na společných projektech…

„Pořád po sobě s manželem toužíme a stále nás to spolu baví, možná čím dál víc. Protože jsem se přestala stydět za své tělo a dokážeme si také už říct, co se nám při milování líbí a co bychom chtěli případně ještě zkusit.“ Helena (63)

„Nechte dělat tělo svou práci, protože to, co klade milování překážky, je jen vaše připoutanost k minulým zkušenostem. Milujte se se zvýšeným vědomím pro lásku, ne pro sebe,“ radí odbornice.

Jak si užít sex po šedesátce Hoďte za hlavu známé a odevzdejte se tomu, co cítíte.

Nestarejte se o svou image – je nutná ryzí narcistická revoluce.

Přestaňte se dívat do zrcadla.

Nehledejte ujištění u svého partnera a místo toho budujte pouto založené na intimitě, která zahrnuje i fyzické potěšení.

Většina životních cílů už je v seniorském věku za námi a netřeba si nic dokazovat. „Můžete být sami sebou, cítit se svobodně a dělat to, co byste chtěli. Není důležitý orgasmus, velikost čehokoliv, ani erekce. Svá těla necítíte jako objekt, ale vnímáte je, aniž byste hodnotili,“ vysvětluje psycholožka.

„Zatímco v mládí představa rozkoše zneklidňuje, máte i pochybnosti o sobě, zda naplníte očekávání, jste dobrá milenka a dost sexy, ve stáří nepotřebujete ujištění, nemáte očekávání ani cíle… Asi jako když si operní pěvkyně v důchodu už zpívá jen pro radost,“ dodává a cituje francouzského filozofa Roberta Misrahiho: „Zvolit si radost z lásky jako základní strukturu života, je lepší než jakákoliv jiná forma existence.“

„Při sexu jsem se ještě sama donedávna svazovala povinností prožít orgasmus. Měla jsem strach, že mě partner opustí, když nebudu dobrá milenka. Vůbec jsem si sex neužívala, spíš ho pokaždé přetrpěla a orgasmus předstírala. Teď mě moc baví bez ohledu, zda orgasmus přijde nebo ne. A jestli mě partner opustí? Bude to jeho smůla.“ Martina (60)

Intimitu udržujte odstupem a blízkostí

Sexuální odezva po šedesátce se podle odborníků odehrává víc v mozku než v genitáliích. Ženy znají lépe své tělo, lépe vědí, co jim přináší potěšení, lépe vědí, co chtějí. Jsou i moudřejší, mají větší smysl pro intimitu. Tu lze rozvíjet v oblasti erotiky, něhy, empatie a propojení i v umění projevit vděčnost a dobře komunikovat.

„Sex vůbec neřešíme. Když jednou za čas přijde, tak fajn, ale nijak ho neplánujeme, prostě to někdy vyplyne, když je nám spolu fajn. Kdybyste se mě zeptala, kdy jsme se milovali naposledy, tak nevím. Milujeme se pořád, i když nejde doslova o koitus.“ Iva (61)

Marie de Hennezelová je francouzská psycholožka, psychoanalytička a spisovatelka. Působila jako klinická psycholožka v sociálních službách i na psychiatrickém oddělení, věnovala se psychologické podpoře lidí umírajících na AIDS. Zasadila se o zřízení prvního oddělení paliativní péče ve Francii, na němž pak roky působila. Ministerstvem zdravotnictví byla pověřena zvyšovat povědomí o tom, jak zlepšovat podmínky lidí na konci života.

„Sexualita ve stáří je víc emocionální, zvnitřněná, nekonečně jemnější, pomalejší, smyslnější. Neřídí se pudy, ale srdcem a skýtá nadčasový smyslový prožitek. Dokáže se spojit s něhou, což v mládí bývá v zajetí vášně těžké,“ tvrdí Marie de Hennezelová.

„Nepochopíte nic, pokud si nevážíte intimity, tedy schopnosti odhalit partnerovi kým jste, a přijmout ho takového, jaký je. Vzájemné přijetí zranitelnosti druhého, zahrnuje hlavně důvěru a něhu. Skutečná intimita je touha být svědkem stárnutí milované osoby. Oč slabší jsou těla, o to silnější je sounáležitost, pochopení a láska,“ dodává.

Přáli byste si stále cítit touhu a lásku, ať už jste sami, nebo ve vztahu? V první řadě nepřestávejte naplno žít – milovat život a zůstat otevřený novým zkušenostem, radí psycholožka.

„Druhou podmínkou je mít zdravou sebeúctu a sebevědomí, což zahrnuje péči o sebe, své tělo a mysl, abyste zůstali atraktivní. A za třetí si od milované osoby udržujte určitý odstup, abyste si zachovali tajemství.“

Právě prostřednictvím odstupu a blízkosti si v každodenním životě vytváříte a udržujete intimitu. Bez toho nemůže existovat erós, ani dlouhotrvající láska. Základem života v manželství, měkké bahýnko na dně jezera, do něhož se noříme, abychom načerpali nové síly, je podle psycholožky nuda.

„Potřeba bezpečí, uklidňující blízkost a přání, aby vztah vydržel, však způsobují slábnutí sexuální touhy. Ta je i v rozporu s povinností vyvrcholit a naopak roste s mírou tajemství, které si partner v našich očích stále uchovává. Dlouholetí manželé vnímají a respektují jeden druhého, sdílejí, komunikují, dotýkají se a mají svá tajemství,“ dodává Marie de Hennezelová.

A pro povzbuzení erotické intimity a touhy doporučuje i každodenní rituál: „Dívejte se jeden druhému minutu do očí, objímejte se – tiskněte se k sobě hrudníky, rozkroky, chvíli, alespoň na 20 sekund sjednoťte dech s partnerem.“