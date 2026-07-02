Naše těla zažívají v průběhu času velké změny. Nekonečná energie, kterou jsme mívaly v rané dospělosti, s věkem postupně mizí. Přišly děti, životní kolotoč a s ním únava a nakonec se dostaví i menopauza, aby pořádně zamíchala našimi hormony a posunula nás do další životní fáze. Je logické, že spolu s těmito turbulencemi se mění i náš přístup k sexu a míra našeho libida.
Třicátnice, čtyřicátnice a padesátnice přicházejí za sexkoučkou Julií Gaiou Poupětovou s rozdílnými požadavky. „Ženy kolem třicítky se často cítí pod tlakem. Touží být přitažlivé, normálně fungovat v posteli a být v tom dobré, i když jim třeba chybějí zkušenosti. V mnoha případech už navíc řeší téma otěhotnění,“ popisuje.
Nasbírané životní zkušenosti pak jdou dobře zúročit v posteli. Odvaha říct, co se mi líbí,
může působit velmi sexy.