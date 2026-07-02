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Nový orgasmus i ženská ejakulace. Škála prožitků roste kolem čtyřiceti, líčí sexkoučka

  20:00
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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Ženská sexualita má prý jasně dané datum spotřeby. Z dračice se stane utahaná máma předstírající migrénu a po menopauze je se vší legrací konec. Nabízí se otázka, zda jde jen o stereotyp, nebo o pravdivý popis reality.

Naše těla zažívají v průběhu času velké změny. Nekonečná energie, kterou jsme mívaly v rané dospělosti, s věkem postupně mizí. Přišly děti, životní kolotoč a s ním únava a nakonec se dostaví i menopauza, aby pořádně zamíchala našimi hormony a posunula nás do další životní fáze. Je logické, že spolu s těmito turbulencemi se mění i náš přístup k sexu a míra našeho libida.

Třicátnice, čtyřicátnice a padesátnice přicházejí za sexkoučkou Julií Gaiou Poupětovou s rozdílnými požadavky. „Ženy kolem třicítky se často cítí pod tlakem. Touží být přitažlivé, normálně fungovat v posteli a být v tom dobré, i když jim třeba chybějí zkušenosti. V mnoha případech už navíc řeší téma otěhotnění,“ popisuje.

Nasbírané životní zkušenosti pak jdou dobře zúročit v posteli. Odvaha říct, co se mi líbí,
může působit velmi sexy.

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Nový orgasmus i ženská ejakulace. Škála prožitků roste kolem čtyřiceti, líčí sexkoučka

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Ženská sexualita má prý jasně dané datum spotřeby. Z dračice se stane utahaná máma předstírající migrénu a po menopauze je se vší legrací konec. Nabízí se otázka, zda jde jen o stereotyp, nebo o...

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