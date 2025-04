Vrháme se do ní leckdy i přesto, že se v ní zas a znovu můžeme začít nebezpečně topit. Následně se s vynaložením nezměrného úsilí škrábeme opět zpátky na břeh.

Sotva se trochu otřepeme a uschneme, už si to pěkně metelíme zpátky nejen do náruče, ale rovnou do postele bývalých, jako bychom zcela vymazali všechny racionální důvody, které nás vedly k tomu, že jsme vztahu odpískali konec. Co všechno nás vábí zpět k našim ex, přestože jsme se rozhodli jít každý svou cestou?