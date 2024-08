Naučné knihy, internet i porno. A kde získává informace o sexu vaše dcera?

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Děvčátko, na slovíčko. Jistě se vám tahle publikace také někdy dostala do ruky. Kdysi to byl totiž jediný způsob, jak se dozvědět něco o ženském těle a sexu. Pokud jste ovšem neměla rodiče, kteří by se s vámi na toto téma otevřeně bavili. Jak to mají dnešní dívky? Kde berou informace? Od rodičů, nebo na internetu?