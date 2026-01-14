Bolest při vaginálním pohlavním styku postihuje podle gynekoložky Jen Gunterové až třicet procent žen. Přestože jde u mnoha z nich o dočasný problém, může být velmi nepříjemný. „Obtěžující je i to, že se mnoho žen nedočká diagnózy, natož terapie. Některé jsou vedeny k přesvědčení, že bolest při sexu je normální nebo že si za ni nějakým způsobem můžou samy,“ uvádí kanadsko-americká gynekoložka ve své knize Bible vaginy, aby vzápětí upozornila na to, že opak je pravdou.
Psychika hraje u sexuálního styku obrovskou roli a často funguje jako „zesilovač“ i relativně malého fyzického problému.