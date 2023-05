Schopnost dosáhnout orgasmu se nedědí, říká sexuolog Ondřej Trojan

Je žen, které nikdy nezažily orgasmus stále stejně, nebo se počty mění?

Je jich stále okolo tří až pěti procent. Ani dřívější studie neukazovaly žádný nárůst. Z toho usuzuji, že takových žen bude stále stejně. U mladších je velká šance, že ještě orgasmus poznají, jak se jejich tělo i mozek vyvíjejí, mohou se k prožitku dopracovat. Pokud jde zralou ženu, která vyvrcholení nikdy neměla, ačkoliv se snažila všemi možnými pomůckami, s různými partnery i sama, pravděpodobně už budou další pokusy marné. Ale to neznamená, že nemůže prožívat příjemný sex.

Může se jí milování líbit i bez odměny v podobě orgasmu?

Mnohé ženy, které orgasmus neprožívají, hodnotí svůj párový intimní život jako velmi uspokojivý. Souvisí to i s kvalitou vztahu k partnerovi, který sex prohlubuje, protože my lidé se – až na některé země, kde je vysoká porodnost – většinou nemilujeme kvůli početí dítěte, ale pro radost, potěšení. Obvykle pro nás má sex rekreační význam, je zkrátka fajn, ale orgasmus u žen při něm není nezbytný.

Myslíte, že se význam orgasmu u žen přeceňuje?

O orgasmu se mluví i píše otevřeně, ale nevím, že by společnost tlačila na ženy ve smyslu: nejsi zdravá, když nemáš orgasmus. Možná je to něčí názor, ale moc nepřevažuje. Pravda je, že naléhá-li se příliš na to, aby žena dosahovala vyvrcholení, tím hůř se jí ho potom dosahuje. A to může být problém.

Co ženy, které orgasmus znají, ale vlivem tempa, stresu a nejistot jej nyní čím dál hůře dosahují. Těch také nepřibývá?

V mé ordinaci se vyskytují zcela vzácně, myslím, že jich nepřibývá. Pokud žena orgasmickou schopnost má, pak jí k prožitku pomůže jen vhodná technika, případně vhodný partner. Důležité je, aby uměla žena dosáhnout orgasmu sama při masturbaci, ať už s hračkami nebo rukou, sprchou… těch způsobů je spousta. My muži jsme v tom daleko jednodušší.

Dědí se schopnost dosahování orgasmu a vzrušivost na stejných partiích těla?

Nemyslím si, že by k tomu byly nějaké relevantní studie. Spíš tu schopnost zásadně určí postoj rodiny k sexualitě. Pokud dítě nebo dospívající vnímají v tom směru nějaké restrikce – například jde-li o masturbaci – může to samozřejmě vést k obtížnostem při dosahování orgasmu z důvodů psychických. Ale doufám, že v naší relativně otevřené společnosti, jsou tyto postoje skutečně spíš vzácnost.

Jsou-li lidé tělesně postižení a přijdou tak o vzrušení v oblasti genitálií, lze orgasmus „natrénovat“ jinde na těle?

To se obávám, že nejde. Setkal jsem se se ženami – u mužů jsem to nezaznamenal, které byly schopny dosahovat orgasmu na jiných částech těla, než jsou ty genitální, ale že by se to dalo vytrénovat, to si nemyslím.

Kolik procent žen je multiorgasmických?

Odhaduje se, že těch, které při pokračujícím dráždění mohou mít po jednom orgasmu další, je asi 10 až 15 procent. Není to typické, ale ani zas tak vzácné. Myslím, že ani něco takového se natrénovat nedá. Vzor, jímž na vzrušení reagujeme, je asi vrozený a ještě se dotváří během dospívání a v rané dospělosti.

Později se už moc nemění – s výjimkou žen, které nejsou jako mladé schopny vyvrcholení dosahovat a schopnost se u nich vyvine později. Někdy může ke změně dojít po porodu, který je přece jen prubířským kamenem pro porodní cesty, a občas se třeba stane, že žena dříve vzrušivá výhradně na poštěváčku je poté rovněž vzrušivá vaginálně nebo naopak.

Poslední dobou se mluví i o orgasmickém porodu – je podle vás něco takového možné?

Orgasmus u žen trvá pár sekund, nanejvýš pár desítek sekund, kdežto porod je delší, může trvat i několik hodin. Teoreticky by to asi šlo, ale prakticky si to moc představit neumím. Dejme tomu, že by při té poslední vypuzovací fázi porodu mohlo vyvrcholení zmírnit bolest, protože orgasmus má velkou analgetickou (bolest tlumící) schopnost.

Nicméně nevýhodou je právě ta krátká doba trvání. Snad jen u žen, které jsou multiorgasmické a dosahovaly by orgasmu několikrát za sebou, čímž by se doba protáhla… Ale upřímně řečeno si neumím představit ženu, která by zrovna při porodu, který je u nás obvykle ve zdravotnickém zařízení, měla náladu na masturbaci.

Dříve se orgasmem léčila hysterie. Doporučujete v některých případech orgasmus místo podpůrné léčby?

O léčbě hysterie byl pěkný film Vrtěti ženou, kde šlo pochopitelně o určitou nadsázku. Ale hysterie dnes není ani samostatnou psychiatrickou diagnózou. Pravda je, že je-li žena frustrovaná a nedosahuje orgasmu, ať už s partnerem, nebo když třeba nemasturbuje kvůli nějakým náboženským restrikcím, či to prostě neumí, a pak se naučí, jak na to, může schopnost prožít orgasmus její vnitřní napětí uklidnit. Ovšem neexistuje žádná lékařsky ověřená, schválená a doporučovaná metoda léčby orgasmem.

Ani jako pomocné doporučení třeba při nespavosti, smutku, stresu, depresi?

Po orgasmu dochází k uklidnění. Proces vzrušení, fyzické aktivity a posléze uvolnění vede k tomu, že si pak hodně lidí pochvaluje příjemné usínání a hlubší spánek. Proto mnozí lidé masturbují nebo se milují navečer. To zklidnění funguje lépe u mužů. Ale abychom jako psychiatři radili, aby člověk, který má problémy se spaním pravidelně masturboval? To samo o sobě obvykle k řešení problému nestačí. Nicméně doporučuji třeba i těm, kteří jsou sexuálně aktivní, ale nemají partnera, aby se nezanedbávali a občas si ten orgasmický prožitek dopřáli.

Podporuje pravidelný orgasmus naše libido, anebo spíš utlumí další potřebu?

U některých žen, které sexuálně nežijí a nemají sexuální vybití, po čase libido stoupá a po určité době si potřebují alespoň zamasturbovat. Jiné ženy mají jiný model: když nemají žádnou sexuální aktivitu, libido upadá a jejich chuť je čím dál menší a menší. A mezitím je škála těch, které jsou někde mezi těmi dvěma póly. U mužů je obvykle jejich sexuální puzení narůstající v čase a po nějaké době je dovede k tomu, že mají-li zdravé ruce, tak masturbují.

V čem ještě orgasmus ženám prospívá?

Orgasmické stahy způsobené svalstvem pánevního dna mohou podporovat jeho zdravé napětí. A dobrá funkce pánevního dna, zejména u žen, které rodily, je výbornou prevencí například úniku moči či stresové inkontinence, která přicházívá s vyšším věkem.

Klesá přirozeně po menopauze touha po orgasmu a schopnost dosahovat vyvrcholení?

Menopauza určitě není důvod k rezignaci na sex. Pokud je žena zdravá, nemusí žádnou změnu sexuálních potřeb ani kompetencí pocítit. Naopak se třeba uvolní, když už nemusí řešit antikoncepci. Někdy však změny s vyšším věkem přicházejí. Je přirozené, co uvádějí statistiky, že ve vyšším věku jsou sexuální potřeby obou pohlaví nižší, než ve třeba mezi 20. až 30. rokem.

Někdy si ženy v klimakteriu stěžují na menší vlhkost vaginální sliznice, což lze snadno řešit lubrikačním gelem. Jindy se potýkají s nárůstem hmotnosti a mohou hůř vnímat samy sebe i své sexuální prožívání. Je třeba dbát na životosprávu a akceptovat i to, že když stárnu, vypadám jinak, ale nemusím se nutně stát neatraktivní pro svého partnera či partnerku.

Prožívají orgasmus v přírodě i jiné samice?

Ví se to určitě o některých druzích šimpanzů – například Bonobo, kteří se podobně jako my věnují sexu i mimo říji a nemají ho tak jako ostatní zvířata spojený jen s rozmnožováním. Podobné stavy, jako mají ženy při orgasmu, byly u šimpanzích samic pozorovány. Nicméně stále úplně nevíme – nebylo to alespoň zatím prokázáno – zda například kráva něco prožívá, když je s býkem. Soudím, že spíše nikoliv.