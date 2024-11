Dle nejrůznějších průzkumů je za běžný považován věkový rozdíl mezi partnery do deseti let. Páry s tímto odstupem tvoří naprostou většinu, přičemž poměrně často randí starší muži s výrazně mladšími ženami, a to až ve čtvrtině vztahů.

Naopak starší ženy mají vedle sebe mladší muže jen ve čtrnácti procentech. Desetiletý rozdíl není považován za výjimečný v době, kde je mladšímu z páru třicet až čtyřicet let.