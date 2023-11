Sedm důvodů, proč s vámi partner nechce spát. Pozor, ještě se to dá změnit

Příliš stresu

Stále rostoucí pracovní nároky, nekončící zdražování, konflikty doma či v blízkém okolí, řešení běžných každodenních situací, to jednoho dokáže psychicky a fyzicky značně unavit. Není proto divu, že po příchodu z práce chce mít váš partner konečně klid, když už se poštěstí a nemusí i v pozdních hodinách pracovat. Namísto sexuálních aktivit tak volí raději příjemnou chvilku například při sledování filmu nebo seriálu.

Náročnost dnešní doby si v milostné rovině vybírá svou daň, potvrzují to i odborné práce. Tato studie se například dotazovala 18 000 dospělých, jak to mají s intimnostmi. Mezi účastníky ve věku 18–89 let, 15,2 % mužů a 26,7 % žen uvedlo, že za celý rok neměli pohlavní styk.