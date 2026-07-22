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„Zde Krimon pronikl do Amotionovy zadnice.“ Touha, sex a chtíč na cestě staletími

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  14:00

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Obraz Římané v době úpadku od Thomase Coutura visí v pařížském Muzeu Orsay . | foto: Profimedia.cz

„Manželka je po celou dobu, co on funí a vzdychá, zcela tiše nebo si bručí něco o domácích pracích. Hlavně musí ležet úplně nehybně, dokud styk neskončí.“ Tak radila nevěstám počestná žena Ruth Smythersová v roce 1894. Zda její slova padla na úrodnou půdu, se neví. Jisté je, že všechna období historie tak puritánská nebyla. A když, vždy existovala možnost zavřít dveře od ložnice.

Pravěk Pudy a rituály

Před miliony či statisíci lety byla sexualita spojena s pudy, přežitím rodu, později taky s magií, kulty a rituály. Život byl svázán s přírodními cykly, záležitosti spojené s pohlavním stykem byly součástí každodennosti, protože intimita se obvykle odehrávala před ostatními členy tlupy. Vzhledem k extrémním podmínkám naši dávní předkové taky běžně přenášeli různé pohlavní choroby. Výzkumy dokládají, že například některé staré kmeny lidského papilomaviru (HPV) se vyvíjely spolu s lidmi už od doby před miliony lety.

Někteří středověcí teologové dokonce hlásali, že jakkoli promarněné sperma kradou démoni a oplodňují jím svolné ženy.

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„Zde Krimon pronikl do Amotionovy zadnice.“ Touha, sex a chtíč na cestě staletími

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Obraz Římané v době úpadku od Thomase Coutura visí v pařížském Muzeu Orsay .

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