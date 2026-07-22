Pravěk Pudy a rituály
Před miliony či statisíci lety byla sexualita spojena s pudy, přežitím rodu, později taky s magií, kulty a rituály. Život byl svázán s přírodními cykly, záležitosti spojené s pohlavním stykem byly součástí každodennosti, protože intimita se obvykle odehrávala před ostatními členy tlupy. Vzhledem k extrémním podmínkám naši dávní předkové taky běžně přenášeli různé pohlavní choroby. Výzkumy dokládají, že například některé staré kmeny lidského papilomaviru (HPV) se vyvíjely spolu s lidmi už od doby před miliony lety.
Někteří středověcí teologové dokonce hlásali, že jakkoli promarněné sperma kradou démoni a oplodňují jím svolné ženy.