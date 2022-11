Sex během menstruace slibuje orgasmus a zbaví bolesti. Jde to i bez krve

Mnohdy se my ženy vlastní vinou ochuzujeme o úžasné a intenzivní intimní prožitky. Máme totiž v hlavě stereotypní mantinely a podléháme mýtům. Jedním z příkladů je sex během menstruace.

Označení krvavý sex možná nezní zrovna rajcovně, ale věřte tomu, že nabízí docela jinou dimenzi světa erotiky. Stačí jen odhodit konzervativní smýšlení, přemoci strach z možného zašpinění ložního prádla a jistého diskomfortu, zkrátka, nebát se vyjít ze zažité komfortní zóny.

Měsíčky mohou být fajn, stačí si je umět užít.

Pozitiva menstruačního sexu

V době menstruace mohou ženy pociťovat celou řadu tělesných a psychických obtíží. Právě to bývá důvod, proč se jim do „akce“ s partnerem nechce. Ovšem právě zmíněné nepříjemnosti spojené s měsíčky jsou pro sex ideálním prostředníkem.

Vědecké studie dokazují, že po souloži během periody pociťují ženy značnou úlevu, jak po emoční, tak po zdravotní stránce. Cítí se klidnější, spokojenější, milovanější, bolesti a křeče v podbřišku mizejí, případně jsou slabší. Kromě toho menstruační krev slouží jako fantastický přírodní lubrikant a větší prokrvení intimních oblastí je příslibem úžasného orgasmu. Můžete tak objevit novou formu rozkoše, která stojí za to!

Milování během menstruace je zdrojem úlevy od stresu a pomáhá vám navázat hlubší vztah s partnerem.

Nesmíme zapomenout ani na odrazující faktor trapnosti. Ženy se často bojí reakce partnera, strachují se, že se mu zhnusí. Muži zase mohou pociťovat ostych a obavy, aby drahé polovičce neublížili.

A pak je tu skoro až otřesná vidina svíjejících se zakrvácených těl a potřísněné postele. Vše jsou však jen předsudky a přehnané představy. Dobrou zprávou je, že případným následkům nevšedního milování lze poměrně snadno a efektivně předejít.

Zajímavost: Když dosáhnete orgasmu, stěny vaší dělohy se stahují, což může mít za následek rychlejší odchod krve z těla, takže délka menstruace bude kratší. „Děje se tak z důvodu, že sex zvyšuje rychlost, jakou se odlupuje děložní výstelka. To někdy skutečně zkracuje délku měsíčků. Některé ženy v důsledku toho den nebo dva po menstruačním sexu nepozorují již žádnou krev,“ vysvětluje odborník z expertního výzkumného týmu v aplikaci pro ženské zdraví Clue.

Zbavit se ostychu vám pomůže i menší dávka alkoholu před samotným milováním.

Vychytávky pro jízdu „na červenou“

Množství krve a případné znečištění při samotném aktu je možné účinně minimalizovat. Využijte moderní vychytávky alternativního světa menstruace. Nabízí se hned několik praktických, pohodlných a zdravotně nezávadných možností. Díky nim si intimní hrátky užijete i přes své dny.

Menstruační kalíšek už není neznámým pojmem, i když mnoho dam jej stále odmítá. Existuje však jeho vylepšená verze. „Speciální kalíšek je přímo vyvinutý tak, aby se s ním dalo milovat. Má speciální plochý tvar a nasazuje se přímo pod děložní čípek. Díky tomu je v děloze mnohem více prostoru,“ vysvětluje jednu z možností Ilona Bittnerová, menstruační reformátorka, zakladatelka obchodu Maluna specializujícího se na zdravou ženskou menstruaci.

„Na podobném principu funguje také Evanella, sexuální pomůcka vyrobená v ČR. Ta však není menstruačním kalíškem a zavedená by měla zůstat maximálně 40 minut,“ dodává.

Menstruační krev není špinavá ani nebezpečná. Těmito úvahami jen posilujete myšlenku, že sex v době menstruace je fuj…

Je pro vás svůdné prádlo důležitou součástí předehry? Možná si myslíte, že s menstruačními kalhotkami na to můžete zapomenout, protože jsou nehezké a fádní. To už ale dávno není pravda. Na trhu je celá řada slušivých modelů v různých barvách, střizích, nebo dokonce s krajkou. Takové kalhotky mohou partnera před milováním správně navnadit a vy se pak rozhodnete, zda využijete nějakou pomůcku, nebo půjdete do „nature“ sexu.

A co takhle menstruační houbička? Jde v podstatě o přírodní alternativu tamponu. Houby se sbírají v moři, usuší se na slunci a ostříhají do oválného tvaru. Na suchu jsou poměrně tvrdé, ale po namočení nádherně změknou. A to je přesně ten důvod, proč jsou tak příjemné při milování.

„Díky své jemnosti a měkkosti ani jednoho z partnerů netlačí. Jsou navíc velmi savé, takže krev na svém místě udrží poměrně dlouho. Záleží na síle menstruace. Před i po milování je třeba houbičku důkladně propláchnout,“ doporučuje odbornice.

Tip: Pokud máte strach o své oblíbené ložní prádlo, kupte si speciální prostěradlo či podložku z materiálu, který neproteče. Ochránit matraci a lůžkoviny je možné i levněji, postačí obyčejná osuška, která se dá přeložit na polovinu.