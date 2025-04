Můžete si vybrat mezi dvěma potenciálními partnerkami, které jsou vám stejně sympatické. Jedna má děti a druhá je bezdětná. Která to u vás vyhraje?

Já tuto teoretickou situaci raději vysvětlím na svém vlastním příběhu. Vstupoval jsem do partnerského vztahu se ženou, která měla dceru, stejně jako já. Přitahovala mě, ve vztahu nám to ladilo, na společných výletech vypadalo vše idylicky, tak jsme se po pár měsících sestěhovali dohromady. Nad otázkou, zda má, nebo nemá dítě, jsem moc neuvažoval. Cítil jsem, že chci ve vztahu jít dál, a tím jsem se řídil.

Když se teď ohlédnu a zeptám se, jestli bych měnil, tak odpověď zní: „Ne, ani náhodou.“ To, že mám nevlastní, bonusovou, dceru a moje manželka má nevlastní, bonusovou, dceru a že do toho ještě přibyl náš společný syn, rozhodně nějaké výzvy do našeho manželství přináší. Jenže zvládání výzev podle mě prostě k partnerství patří.

Jak to vidíte jako kouč, profesionál?

Pracoval jsem individuálně nebo ve skupinách se stovkami mužů. Nějaké obavy ohledně toho, že žena má děti a jak to bude fungovat, jsem u nich zachytil, ale nevzpomínám si ani na jediného muže, který by nevstoupil do vztahu kvůli tomu, že jeho potenciální partnerka je matkou. Což ovšem neznamená, že takoví muži nejsou. Jen já jsem na ně nenarazil.

Co je podle vás červenou vlajkou, která by měla muže i ženu v období vzájemného poznávání přimět k tomu, aby zpozorněli?

Pro mě vždy a všude je červenou vlajkou, když se ve vztahu necítím dobře a když mám pocit, že to neladí a nefunguje. To můžou různí lidé prožívat rozdílně, ale obecně, když se začne v člověku objevovat odpor a nechuť se potkat, zvláště v těch několika prvních krásných voňavých měsících zamilovanosti, tak to je nějakým signálem.

Druhá věc, které jsem v minulosti nepřikládal tolik významu a dnes ji vnímám jako nutný základ fungujícího vztahu, je komunikace. Umět se bavit o tom, že něco ve vztahu je jinak, než jeden či druhý (nebo oba) potřebují. Vnímám to tak, že partnerský život takové situace přirozeně přináší a schopnost mluvit spolu respektujícím a nezraňujícím způsobem a nacházet řešení je základ.

Další důležitou dovedností je umění otevřeně mluvit o svých pocitech a sdílet zranitelnost. Intimita „mimo postel“ je vstupní branou do pozemského partnerského ráje. A poslední věc, která mě napadá, je ochota obou partnerů na sobě i na vztahu pracovat a učit se.

Z mé vlastní zkušenosti: ten způsob komunikace, o kterém jsem se zmínil, zpočátku do mého ani partnerčina repertoáru nepatřil. Ale to, co jsme oba sdíleli, byla ochota to změnit.

Fungující složené rodiny musí mít dobrou organizaci, která v drtivé většině stojí na ženě. Mezi nejčastější stesky partnerek v sešívané rodině patří přetížení. Jak by se k tomu měl muž postavit, aby vztah fungoval?

To je opravdu pořádný kopanec do vosího hnízda. Oba tyto vzorce, jak ten starý, ve kterém se žena stará o všechno, tak ten nový, kde se muž angažuje ve výchově a v péči o domácnost, mají různé podoby. Jenže ve vzorech je hodně inspirace, ale jen málo svobody.

Důležité tedy je, jak to právě v tom našem vztahu my dva chceme mít. Jak si to rozdělíme, aby to fungovalo, a pokud možno nás to bavilo, nebo aspoň neotravovalo. To je oč tu běží. Když tohle v partnerství neladí, tak je nutný otevřený dialog o rozdělení odpovědnosti nejen mezi partnery, ale i mezi rodiči a dětmi. A ochota aktualizovat ho v reakci na to, co život a růst dětí přináší.

Ožehavou oblastí sešívaných vztahů jsou i expartneři. Pokud se ti dva nerozešli v dobrém, mohou přijít podprahové i viditelnější žárlivé výlevy, schválnosti, soudní pře. Obtížné je to pro obě strany, ale co byste doporučil z pozice nového partnera?

Být jasný ohledně vlastních potřeb a hranic. A podporovat v komunikaci s bývalým partnerem toho druhého, dokonce být připraven zapojit se do komunikace, protože kapacita naslouchat svému ex může být u něj někdy nízká. Rozhodně ovšem doporučuji zpozornět, když se partner o svém ex vyjadřuje vulgárně. Na minulých vztazích jsme se přece také nějak podíleli, minimálně jsme začali s někým takovým žít a máme s ním dítě.

Jak nejčastěji chybujeme v sešívané rodině? Muži: Nechávají své děti na starost nové ženě a upozaďují její dítě. Ženy: Cítí se péčí o partnerovy děti přehlcené a mají pocit, že ty své zanedbávají.

A naopak, pokud si náš bývalý partner někoho najde – jak v sobě zpracovat ten fakt, že teď žije s někým novým, kdo navíc ovlivňuje i naše společné děti?

Je vhodné nevyhýbat se emocím a prožívání, které se v nás ve vztahu k této situaci objevují. Naopak, je třeba si dovolit je prožít. K tomu budeme možná potřebovat oporu, klidně i terapeutickou, protože nemusíme mít sami kapacitu na to, abychom to zvládli. Partner nebo partnerka nás v tom může podpořit, ale je současně nutné si uvědomit, že jsme v partnerském, nikoliv terapeutickém vztahu. Každá tato role je jiná. A svěřit se odborníkovi může hodně pomoci.