Jak se měla Annie, když ji poprvé napadla myšlenka na sebepoškozování?

Přišlo to v osmé třídě, kdy mi bylo asi 14 let. Tenkrát jsem nastoupila do své třetí základní školy, což pro mne bylo velmi těžké. Vyměnila jsem hodně škol... Poněkolikáté jsem si musela zvykat na nové prostředí, špatně se mi hledaly nové kamarádky, nikde jsem moc nezapadala, cítila jsem se sama. A jako introvertce se mi navíc složitě navazovala přátelství. Děti dokážou být velmi kruté. Buď vás berou, nebo vůbec. Moc prostoru mezi tím není.

A protože jsem byla sama a nikdo mne nehlídal, ublížila jsem si skutečně moc. Do řezných ran jsem si nalila kyselinu, kterou jsem sehnala v drogerii.